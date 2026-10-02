Cumhuriyet Gazetesi Logo
Büşra bebek soruşturmasında kardeşlerinden yeni iddia: Tutuklu 6 kişinin yeniden ifadesi alınacak

Büşra bebek soruşturmasında kardeşlerinden yeni iddia: Tutuklu 6 kişinin yeniden ifadesi alınacak

2.10.2026 13:58:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Büşra bebek soruşturmasında kardeşlerinden yeni iddia: Tutuklu 6 kişinin yeniden ifadesi alınacak

Sivas'ta kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında Büşra bebeğin koruma altındaki kardeşlerinin yeniden ifadesine başvuruldu. Kardeşlerin, olay günü babaları Yusuf Balıkçı’nın, annelerine şiddet uyguladığını, bu sırada Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp darbe alarak hayatını kaybettiğini söyledikleri belirtildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Diyarbakır'dan, Divriği ilçesi Göndüren köyü İncidere Yaylası'na mevsimlik besicilik için gelen Balıkçı ailesi, 10 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 11 aylık kızları Büşra'nın çadırda uyurken kaybolduğunu ihbar etti.

Arazide yapılan aramalarda bebeğe ait giysiler bulunurken, jandarmanın derinleştirdiği sorguda anne Elif Balıkçı önce eşinin borçları nedeniyle bebeği para karşılığı sattığını iddia etti, ardından ifadesini değiştirerek, "Kızımı kocam öldürdü, cenazesini taşlık araziye bıraktı" dedi.

Çiftin devlet korumasına alınan diğer 4 çocuğu ise ‘Mavi kazaklı Mehmet’ isimli bir kişinin bebeği arabayla Diyarbakır'a götürdüğünü öne sürdü. Bu iddia üzerine Diyarbakır'da yakalanan Mehmet K. HTS kayıtlarında bağ bulunamayınca adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şüphelilerden baba Yusuf Balıkçı (41) ve Elif Balıkçı (27), ‘Çocuk altsoyu kasten öldürme’ suçundan, görümce Rahime Budak, görümcenin oğlu Özcan Budak, amca Mehmet Resul Balıkçı ve akraba Mihtad Balıkçı, ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ile ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARDEŞLERİN İFADESİ DOĞRULTUSUNDA GÖZALTINA ALINAN KİŞİ SERBEST

Çiftin devlet koruması altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirilen diğer 4 çocuğu, uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde dinlendi. Çocukların, "Babamızın borcu vardı. O gece çadıra gelen mavi kazaklı Mehmet isimli kişi Büşra'yı battaniyeye sarıp Diyarbakır'a götürmek üzere arabayla aldı" beyanı ve fotoğraf üzerinden teşhis yapması üzerine Mehmet K., gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden Mehmet K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BÜŞRA BEBEĞİN İZİ SÜRÜLÜYOR

Komando timleri, jandarma asayiş, AFAD ve UMKE ekiplerinin yayladaki arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Yapay zeka destekli İHA'lar, dronlar ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda ekipler, yabani hayvanların da görüldüğü bölgede zorlu arazi şartlarına rağmen Büşra bebeğe ait iz arıyor.

BİR BAŞKA ÇOCUĞUNU DA BALKONDAN ATMIŞ

Soruşturma derinleştikçe, ‘Çocuk altsoyu kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Yusuf Balıkçı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Diyarbakır'da yapılan soruşturmalarda Balıkçı’nın geçmişte çocuklarına ve eşine sık sık şiddet uyguladığı, başka bir çocuğunu 2'nci katın balkonundan attığı iddia edildi.

YENİDEN ÇOCUKLARIN İFADELERİNE BAŞVURULDU

Bu arada soruşturma kapsamında çocukların yeniden ifadelerine başvuruldu. Çocukların anlatımlarına göre, olay günü Yusuf Balıkçı, Büşra bebeği kucağında olan Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladı. Babanın sert darbeleriyle anne, kucağındaki Büşra bebekle birlikte yere düşerek baygınlık geçirdi. Bu sırada ağır darbe alan Büşra bebeğin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Çocukların ifadelerinden yola çıkan ekiplerin, Büşra bebeğin ölümünün ardından cesedin, yabani hayvanların da sıkça görüldüğü bölgede açık araziye bırakılmış olabileceği üzerinde durduğu belirtildi.

TUTUKLU 6 KİŞİNİN TEKRAR İFADESİ ALINACAK

İddialar ve şiddet bulguları üzerine, cezaevinde tutuklu bulunan Elif Balıkçı, Yusuf Balıkçı ve akrabaları dahil olmak üzere 6 kişiyle yeniden görüşme gerçekleştirilecek. Şüphelilerin çapraz sorgu yöntemiyle yeni ifadelerinin alınması planlanıyor.

Adli Tıp Kurumu'na gönderilen bebek giysilerindeki mikroskobik biyolojik bulguların sonucu beklenirken, soruşturma çok yönlü sürüyor.

İlgili Konular: #bebek #sivas

İlgili Haberler

Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebek aranıyor: Herhangi bir bulguya ulaşılamadı
Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebek aranıyor: Herhangi bir bulguya ulaşılamadı Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeği arama çalışmaları sürüyor. Ekipler henüz kayıp bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı. Bölgeye giriş ve çıkışlar ise jandarma ekiplerinin kontrolünde gerçekleştiriliyor.
Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebekten iz yok: 3 kilometrekarelik alan taranıyor
Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebekten iz yok: 3 kilometrekarelik alan taranıyor Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmaları geniş bir alanda devam ediyor. AFAD, jandarma ve komandoların katıldığı aramalarda yapay zeka destekli insansız hava araçları da kullanılırken, henüz bebeğe ait bir iz veya bulguya ulaşılamadı.
Büşra bebeğin borç karşılığı verildiği iddia edildi: Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Büşra bebeğin borç karşılığı verildiği iddia edildi: Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı Sivas’ın Divriği ilçesinde 9 gündür aranan 11 aylık bebekle ilgili ailenin diğer çocuklarının iddiası üzerine, bebeği borç karşılığı aldığı ileri sürülerek gözaltına alınan M.K., jandarmada süren sorgu sürecinin tamamlanmasının ardından çıkartıldığı savcılıkla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.