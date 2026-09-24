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Butlan CHP'si 'arınma'yı unuttu... Kadına yönelik şiddet faili Berhan Şimşek il il geziyor!

Butlan CHP'si 'arınma'yı unuttu... Kadına yönelik şiddet faili Berhan Şimşek il il geziyor!

24.09.2026 13:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Butlan CHP'si 'arınma'yı unuttu... Kadına yönelik şiddet faili Berhan Şimşek il il geziyor!

'Arınma' iddiasında bulunan butlan CHP'sinin 'gözbebeği' Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e yönelik şiddet görüntülerine karşın il il geziyor. Dün Düzce'deki programlara katılan kadına yönelik şiddet faili Şimşek'in, bugün de Bilecik'te olacağı duyuruldu.
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Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu 'arınma' söylemini her fırsatta dile getirirken, kadına yönelik şiddet faili “genel başkan yardımcısı” Berhan Şimşek programlarına tam gaz devam ediyor.

Butlan CHP'sinin 'gözbebeği' olan Şimşek, Özlem Şanver'e yönelik şiddet görüntülerine karşın dün Düzce'de bir dizi programa katıldı. Şimşek'in bugün de Bilecik'te olacağı duyuruldu.

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NE OLMUŞTU?

CHP’nin genel başkanlığına mahkeme kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun “genel başkan yardımcısı” olarak görevlendirdiği Berhan Şimşek'in Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Görüntülerin ortaya çıkması sonrası Şimşek, hakkındaki davalar sonuçlanana kadar CHP MYK üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Berhan Şimşek’in, Özlem Şanver’i darbederek evin içine soktuğu, Şanver’in ise kurtulmaya çalıştığı görülüyordu. 

Şimşek hakkında Özlem Şanver’in başvurusu üzerine psikolojik ve fiziksel şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı verilmiş, karar haziran ayında iki ay daha uzatılmıştı.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #kadına şiddet #Berhan Şimşek

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