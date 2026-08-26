Butlan CHP’si ihracını istemişti... Aylin Nazlıaka’dan ilk açıklama: ‘Asıl ‘Truva atı’nın kim olduğu çok açıktır’

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kılıçdaroğlu’nu başına atadığı CHP’de aralarında seçilmiş parti yöneticileri ve eski milletvekillerinin de yer aldığı 49 isim kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi. Disipline sevk edilenler arasında; son kurultayda Özgür Özel’in anahtar listesinden PM ve MYK’ye seçilen Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe, Güldem Atabay, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Bahattin Bahadır Erdem, Yankı Bağcıoğlu ve Polat Şaroğlu gibi partinin seçilmiş yöneticileri de yer aldı.

İhracı istenen bir isim de Eski CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka oldu.

Karara tepki gösteren Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Bizi, mutlak butlan kararını içlerine sindirenlerin yönettiği CHP’den atabilirler; ama bizi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri olan CHP’den asla atamazlar” diye seslendi.

Nazlıaka şunları söyledi:

“Biraz önce basına yansıyan bir haberin ardından, çok sayıda dostumun telefonuyla bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Habere göre; CHP Genel Merkezi, benim de aralarında bulunduğum, 39. Olağan Kurultay’da seçilen tüm Parti Meclisi üyelerimizi ihraç etme kararı almış.

Üstelik bizleri “Truva atı” olarak nitelendirmişler!

Asıl “Truva atı”nın kim olduğu çok açıktır: Hukuka aykırı ve emsali daha önce yaşanmamış bir yargı müdahalesiyle CHP Genel Başkanlığı ve yönetimine seçilmeden gelenlerdir. CHP Genel Merkezine, mafyatik tiplerle zorla girmeye çalışanlardır.

Bu zamana kadar CHP’den istifa etmemiş olmamızın sebebi; mutlak butlan davasında iptal kararının çıkma ve partinin yönetimsiz kalma ihtimali ve riski idi.

Yüreğim sızlayarak görüyorum ki bugünkü CHP köklerinden kopmuş durumdadır.

Bizler; Kuvayı Milliye ve 1923 ruhuyla, Atatürk ilke ve devrimlerine koşulsuz bağlılıkla; laik, demokratik, eşitlikçi ve tam bağımsız Türkiye mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bizi, mutlak butlan kararını içlerine sindirenlerin yönettiği CHP’den atabilirler; ama bizi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri olan CHP’den asla atamazlar!

Bizler, bize miras kalan mücadele ruhuyla, halktan aldığımız güçle, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla, Özgür Özel’in liderliğinde iktidara koşuyoruz.”