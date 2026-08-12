Butlan CHP’sinde 14 vekil oylamaya katılmadı: ‘Toplum bizi yargılar’

Butlan yönetimindeki CHP, yeni çözüm süreci kapsamında Meclis’e sunulan Çerçeve Yasa’ya hem imza attı hem de komisyon aşamasında “evet” oyu verdi. Mahkeme kararıyla görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu da yasayı “tereddütsüz” destekleyeleceklerini söyledi.

Yasa görüşmeleri başladığında CHP adına konuşan Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de “İnanıyoruz ki görüşülmekte olan bu yasa bir başlangıç olacak ve biz de ülke olarak yeni bir gelecek inşa edeceğiz. Silahlar susarsa kardeşlik güçlenir, kardeşlik güçlenirse Türkiye güçlenir, Türkiye güçlenirse milletimiz kazanır, birlik varsa gelecek de vardır. Bu yasada bir teslimiyet veya mağlubiyet yoktur. Barış, onurlu bir barıştır. Herkes kazanacaktır, halkımız müsterih olsun Türkiye kazanacaktır” diyerek “evet” oyu vereceklerini açıkladı.

14 VEKİL OYLAMAYA KATILMADI

Oylamaya katılmayan vekillerden bazıları, yasaya ilişkin “Bu iktidarın ne yapacağı belli olmaz. Toplumun yasaya karşı bir tepkisi var. Yasada dokunulmazlık bile olsa yasaya desteği toplum yargılar. Önemli olan da toplumun yargılaması” dedi. Bazı vekiller ise “barış istediğini ancak emperyalizm isteğiyle hazırlanmış görünen bir süreci destekleyemecekleri için katılmadığını” kaydetti.

Ancak vekillerin bu tavrının yönetime karşı olmadığı da belirtildi. Oylamada “hayır” oyu veren Jale Nur Süllü sosyal medya hesabından “Çerçeve Yasa olarak kabul edilen ancak; sunduğu çerçeveye ilişkin hukuki netlik içermeyen, uygulanacak mekanizmalar, sınırlar, yetkiler ve doğuracağı sonuçlar açısından yeterli öngörülebilirliği sağlamayan, adalet ve toplumsal vicdanı gözeten süreçlerin yeterince işletilmeksizin genel kurula getirilen, anayasa hükümleri, Anayasa Mahkemesi kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımayan AKP iktidarının siyasi takdirine böylesi hassas bir düzenlemenin bırakılması konusunda taşıdığım kaygılar ve toplumumuzda oluşan haklı tepkiler gerekçesiyle ‘ret’ oyu kullandım” açıklamasını yaptı.

KABUL OYU VEREN MİLLETVEKİLLERİ:

Müzeyyen Şevkin, Deniz Demir, Semra Dinçer, Sururi Çorabatır, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Ediz Ün, Gürsel Erol, Hasan Öztürkmen, Gülcan Kış, Gamze Akkuş İlgezdi, Engin Altay, Enis Berberoğlu, Yüksel Mansur Kılınç, Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan Toprak, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Mahir Polat, Rahmi Aşkın Türeli, İnan Akgün Alp, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Ali Öztunç, Cem Avşar, Faik Öztrak, Kadim Durmaz, Ali Karaoba, Cevdet Akay

KATILMAYAN VEKİLLER:

Serkan Sarı, Türker Ateş, Gülizar Biçer Karaca, Ahmet Baran Yazgan, Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kara, Vecdi Gündoğdu, Aliye Kavaf, Ömer Fethi Gürer, Nurten Yontar, Mustafa Adıgüzel, İlhami Özcan Aygun, Aysu Bankoğlu, Tahsin Becan

RET OYU VERENLER:

Jale Nur Süllü, İlhan Kesici