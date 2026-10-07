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Butlan CHP'sinden 'Cemil Tugay' açıklaması

Butlan CHP'sinden 'Cemil Tugay' açıklaması

7.10.2026 16:10:00
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Haber Merkezi
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Butlan CHP'sinden 'Cemil Tugay' açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP’ye geçmesine ilişkin açıklama yapan butlancı CHP yönetiminin Grup Başkanı Faik Öztrak, Özgür Özel'i hedef aldı. Öztrak "23 yıl sonra İzmir’i kaybetmemizin baş sorumlusu; İzmirliler 'Yapmayın' diye bar bar bağırırken, bu tıynetteki kişileri aday yapan dönemin parti yönetiminin başıdır" ifadelerini kullandı.
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Butlan yönetimindeki CHP'nin Grup Başkanı Faik Öztrak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP’ye geçmesine ilişkin açıklamada bulundu.

ÖZEL'İ HEDEF ALDI!

Butlancı Öztrak, X hesabından yaptığı açıklamada, YENİ Parti lideri Özgür Özel ve ekibini hedef alarak, şu ifadeleri kullandı:

"İzmirlilerin 23 yıldır CHP’li başkanlara emanet ettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugün İzmirlilerin iradesi hiçe sayılarak AK Parti’ye geçti. Bu milli irade hırsızlığının suç ortakları arasında İzmirlilerin oylarına ihanet ederek belediyeyi sarayın emrine veren Belediye Başkanı var. CHP oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanını transfer eden saray yönetimi var.

Ama 23 yıl sonra İzmir’i kaybetmemizin baş sorumlusu; İzmirliler 'Yapmayın' diye bar bar bağırırken, bu tıynetteki kişileri aday yapan, sonra da yapay zekayla belediye başkan adaylarını belirlediğini söyleyen, onun hakkında 'Sütte leke var, onda yok… Cemil Tugay Başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık' diyen, 'Değişimi görmek isteyen İzmir’e baksın' diye hançeresini yırtan, şimdilerde de 'Ben öyle bir şey demedim' diyerek milletin aklıyla dalga geçmeye kalkışan, sıkılmadan kendi kendini yalanlayabilen, mahkemelere kendini batıl saydıran dönemin parti yönetiminin başıdır.

İzmir’in ve İzmirlinin iradesinin gasbedilmesinin vebali sizin omuzlarınızdadır. Cemil Tugay'ı aday atayanları İzmirliler sokakta gezdirmeyecektir. Bu ihaneti bağırmayla, çağırmayla, yalanla, dolanla geçiştiremezsiniz."

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