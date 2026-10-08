Butlan CHP'sinden istifalara ilişkin açıklama: 'Giden arkadaşlarımız gelecek'

CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Hatay’da belediye meclis üyeleri ve parti üyeleriyle bir araya geldi. CHP Hatay İl Başkanı Derya Altunay ve ilçe başkanlarının da katıldığı ve Hatay’ın Defne ilçesinde gerçekleşen toplantıda konuşan Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını getirdiğini belirtti.

"CHP’DEN GİTMENİN AKILCI GEREKÇESİ YOK"

CHP’nin içinden geçtiği sürece değinen Sarı, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Hep beraber partimize sahip çıkarak süreci yönetmeye çalışıyoruz. Partide bir ayrışma süreci var. Ben dünkü basın toplantısında da söyledim: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp gitmenin hiçbir rasyonel, akılcı gerekçesi yoktur" ifadelerini kullandı.

CHP’de geçmişte siyasal, ideolojik ayrışmalar olduğunu ancak bugün yaşanan ayrışmanın ideolojik ya da politik gerekçelerinin olmadığını belirterek, "Arkadaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan nerede ayrıştıklarını izah etmeleri gerekir. Böyle bir ayrılık yok. O yüzden ben giden arkadaşlarıma diyorum ki: Her zaman kapıları bu kadar sert kapatmayın, açmak zorunda kalacaksınız. Kalan arkadaşlarıma da diyorum ki: Giden arkadaşlarımıza saygısızlık yapmayın, onlar gelecek. Kısa bir süre sonra bunları göreceksiniz. Temaslar var, gelmek isteyenler var, birleştirmek isteyenler var; hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE TARAMASI YAPIYORUZ"

CHP-YENİ Parti ayrışmasından yerel yönetimlerin de etkilendiğini söyleyen Sarı, şunları söyledi:

"Bu ayrışma sürecini değerlendirmekle ilgili toplantılar yapıyoruz. Örgütümüzle belediye meclis üyelerimizi bir araya getiriyoruz. İstişarelerde bulunuyoruz. Karşılıklı durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bir Türkiye taraması yapıyoruz. Buradan, Hatay'dan başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde Mersin'de, bildiğiniz üzere operasyon yapıldığı belediye meclis üyesi seçimleriyle belediye başkan vekili seçimleri yapılacak. Mersin Büyükşehir'de, Mezitli'de ve Yenişehir'de o seçimleri de hep beraber yöneteceğiz. Ama o seçimleri yönetirken önceden Hatay'dan bu süreci başlatalım istedik. Hatay bizim için çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde her zaman önemli yeri olan bir ildir. Ve Türkiye'yle ilgili değerlendirme toplantılarını Hatay'dan başlatalım dedik. Örgütümüz yeni kuruldu. Herhâlde örgütün de bir de ilk ili, ilk etkinliği olacak bu. Dolayısıyla hem bir kaynaşma fırsatımız olur hem özellikle yerel yönetim ayağındaki meclis üyelerimizin fikirlerini, düşüncelerini alırız diye buradan başladık. Buradan Osmaniye'ye geçeceğiz akşam. Ertesi günü de Adana'da toplantımız olacak. Ondan sonra da Mersin'e geçeceğiz de Meclis Başkanvekili seçimlerini yöneteceğiz."

"HATAY'I ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Hatay’ın CHP açısından önemli olduğunu vurgulayan Sarı, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde siyaset yaptığım andan itibaren gördüğüm, şahit olduğum şeylerden biri: Hatay siyasetinin ne kadar sert, ne kadar önemli, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ne kadar etkili olduğunu görmüş olmam. Dolayısıyla Hatay'ı tercih etmemizin en büyük nedenlerinden biri de bu. Buradan, Hatay'dan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine ve bütün illerine seslenme şansımız olacak. Hatay'ı çok önemsediğimizi bir kez daha dikkatlerinize sunmak istiyorum" dedi.