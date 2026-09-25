Butlan CHP’sinden ‘naylon’ arınma: Berhan Şimşek'in naylon sigorta belgeleri ortaya çıktı

CHP'li Berhan Şimşek’in kişisel şoförü Mustafa Tonbul’a ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet kayıtları ortaya çıktı.

ODA TV’nin haberine göre; SGK kayıtlarında Tonbul’un farklı dönemlerde inşaat, catering ve organizasyon alanlarında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde sigortalı olarak gösterildiği görüldü.

Kayıtlara göre Tonbul’un sigorta primleri ve maaş ödemeleri, kişisel şoförlüğünü yaptığı belirtilen Şimşek yerine farklı şirketler tarafından gerçekleştirildi.

BÜYÜK BÜTÇELİ FİRMALARDA SİGORTALI OLARAK GÖSTERİLMİŞ

İşyeri Ünvan Listesi'ne göre, Tonbul'un farklı dönemlerde inşaat, catering ve organizasyon alanlarında faaliyet gösteren büyük bütçeli firmalarda sigortalı olarak gösterildiği görüldü.

Çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına göre, bir kişinin fiilen çalışmadığı bir iş yerinden sigortalı bildirilmesi "sahte sigortalılık" (naylon sigorta) olarak değerlendiriliyor. Tonbul'un bu şirketlerde çalışmaması durumunda, ağır idari para cezaları ile prim iptalleri gündeme gelebilir.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Şimşek, 10 yıldır birlikte olduğu Özlem Şanver'in ayağına vurduğu ve zorla eve sokmaya çalıştığını gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti.