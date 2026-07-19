Butlan dosyasında kritik eşik: Yargıtay tedbiri kaldırırsa ne olacak?

CHP’nin “butlan” kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunun Yargıtay’a gönderilmesiyle birlikte, dosyanın adli tatil döneminde ele alınıp alınamayacağı tartışılmaya başlandı.

Yarın başlayacak ve 1 Eylül’e kadar sürecek adli tatilde, taraflardan birinin dosyanın “ivedi görülmesini” istemesi ve Yargıtay nöbetçi hukuk dairesinin bu talebi kabul etmesi halinde davanın esası incelenebilecek. Tedbir kararlarına ilişkin başvurular ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında adli tatilde de değerlendirilebilecek.

DOSYA ADLİ TATİLDE GÖRÜŞÜLEBİLİR Mİ?

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e değerlendirmelerde bulunan emekli Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı Erdal Sanlı, tarafların başvurusu halinde dosyanın adli tatilde de ele alınabileceğini belirtti.

Sanlı, “Davada taraflardan birisi ya da ikisi davanın adli tatilde öncelikli olarak görülmesine ilişkin talepte bulunursa, Yargıtay nöbetçi dairesince bu talep kabul edildiğinde davanın esasına bakılabilir.” dedi.

TEDBİR KALKARSA NE OLACAK?

Tedbir kararının kaldırılması halinde ortaya çıkacak hukuki durumu anlatan Sanlı, şu ifadeleri kullandı:

“Mahkeme, tedbirin kaldırılmasına karar verirse dava daha sonuçlanmadığından, bu dava daha yokmuş gibi eski yönetim yani Özgür Özel yönetimi devam edecek. Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tedbir kararı vermeseydi Özgür Özel’in genel başkanlığı devam edecekti. Yargıtay ‘Ben tedbiri kaldırdım’ derse, hemen Özgür Özel eski görevine devam eder.”

“ÖZGÜR ÖZEL KOLTUĞA YENİDEN OTURACAK”

Sanlı, Yargıtay nöbetçi dairesinin tedbir kararına ilişkin başvuruyu değerlendirmesi gerektiğini belirterek, CHP’nin hem tedbirin kaldırılması hem de davanın esasının incelenmesi için ivedilik talebinde bulunması gerektiğini söyledi.

Sanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özetle, Yargıtay Nöbetçi Mahkemesi tedbirle ilgili karar vermek, CHP’nin tedbirin kaldırılmasıyla ilgili talebini karşılamak zorunda. Bölge Adiye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin tedbir kararı vermeseydi, Özgür Özel yönetimi devam edecekti. Tedbir kararı kaldırılırsa, Özgür Özel koltuğa yeniden oturacak. Yapılması gereken tedbirin kaldırılması, davanın esasının da incelenmesi için ivedilik kararının istenmesi gerekir.”