Butlan gelen CHP’de, yeni parti kararının haftaya alınması bekleniyor: Yeni parti için gözler yeni haftada

CHP’de mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon yayınında yine kurultaydaki şaibe iddialarını gündeme getirdi ve Özgür Özel’e “Partide kal” çağrısı yaptı. Özel’in şu an partide “paralel bir yapı” oluşturduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu “Parti içinde paralel yapı olmaz. Mahkemenin mutlak butlan kararı vermesi işin içine paranın girmiş olmasıdır. Paralel yapı olmaz. Doğru değil” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, yeni parti tartışmalarıyla ilgili de “Niye bölünüyoruz? Bana mantıklı bir gerekçe lazım. Eğer ‘Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacaksa onun için bölünüyoruz’ diyorlarsa bu daha vahim bir şey. Kim partiyi bölüyorsa Erdoğan’a hizmet ediyor demektir” dedi.

DÜĞÜM HAFTAYA ÇÖZÜLECEK

CHP lideri Özgür Özel ise önceki gün Meclis’te kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yaptı. Bu kapsamda CHP’de “yeni parti” tartışmalarının gelecek hafta Özel’in kurmaylarıyla yapacağı toplantıda çözülmesi bekleniyor. Seçilmiş yönetimdeki bazı kurmaylar “Yeni partinin kuruluş dilekçesini gelecek hafta veririz” görüşünü paylaşıyor. Asıl tartışmaların partiye geçişin nasıl olacağında odaklandığı görülüyor. Tartışılan senaryolardan birinde; yeni parti için kuruluş dilekçesi gelecek hafta 30 kişilik bir kurucu heyeti eşliğinde teslim edilecek. İlk etapta Özel ve ekibi yeni partiye geçmeyecek. Böylece yasama faaliyetlerinin aksamasının da önüne geçilecek. Özel ve ekibi, belli bir aşamadan sonra yeni partiye katılacak.

BASKIN GÖRÜŞ ‘TOPLU GEÇİŞTE’

Tartışılan bir diğer senaryoda ise, hiç beklenmeden, dilekçeyle beraber Özel ve ekibi yeni partiye geçecek. Yeni parti, ana muhalefet partisi olacak. Parti kurmaylarının aktardığına göre; seçilmiş yönetim arasında ikinci görüş ağır basıyor. Kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun “Partide kalın” gibi çağrılarına karşı ihraca sevk edilen ve dokunulmazlıkları kaldırılmak istenen milletvekillerini, görevden alınan il yönetimlerini ve butlandan bu yana işten çıkarılan personeli örnek gösteriyor. “Sadece bize değil, yönetimi eleştiren herhangi birine CHP’de siyaset yaptırılmıyor” diyor. Bu nedenle Özel kanadından bir kesim, sokakta da destek varken yeni partinin kuruluş sürecine bir an önce geçilmesi gerektiğini belirtiyor.