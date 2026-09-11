Butlan krizinde 12 başkan AKP’ye geçti

CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası belediye başkanlarının da ne yapacağı merak konusu oldu. Bazı başkanlar belediye meclislerindeki dengelere dikkat ederek CHP’de kalacağını söylerken bazıları da hızla YENİ Parti’ye geçti. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, eylül ayının başında partiye katılan belediye başkanı sayısının 252’ye yükseldiğini belirtti. YENİ Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün de bu sayının 300’ü aşmasını beklediklerini belirtti. CHP’de butlan krizinin yaşandığı 21 Mayıs’tan bu yana 12 belediye başkanı da AKP’ye katıldı. Bu kapsamda butlan sonrası CHP’den istifa eden Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli AKP’ye katıldı. CHP’den 2025’te istifa eden ve bir süre bağımsız kalan Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu da Ağustos ayında AKP’ye katılan isimler arasında yer aldı. AKP'ye katılan en son isim ise Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı oldu. Fıçı dün AKP Genel Merkezi'nde kadın belediye başkanları toplantısına katıldı. Fıçı, kadın belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafta da yer aldı

BUTLAN ÖNCESİ KİMLER GEÇTİ?

Butlan öncesinde AKP’ye katılan isimler de şöyle sıralandı:

Özlem Çerçioğlu - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı

Umut Yılmaz - Şehitkamil Belediye Başkanı

Mustafa Güzel - Karkamış Belediye Başkanı

Mustafa İberya Arıkan - Söke Belediye Başkanı

Malik Ercan - Yenipazar Belediye Başkanı

Osman Yıldırımkaya - Sultanhisar Belediye Başkanı

Yasemin Fazlaca - Altınova Belediye Başkanı

Hasan Ustaoğlu - Seydişehir Belediye Başkanı

Gökhan Budak - Göle Belediye Başkanı

Hamit Tutuş - Hasankeyf Belediye Başkanı

İsa Yıldırım - Aksu Belediye Başkanı

Hasan Turgut - Karalar Belde Belediye Başkanı

Şerif Öncül - Aşdağul Belde Belediye Başkanı

Kadir Kumbul - Serik Belediye Başkanı

Burcu Köksal - Afyonkarahisar Belediye Başkanı

Veysel Topçu - Dinar Belediye Başkanı

Özlem Vural Gürzel - Beykoz Belediye Başkan Vekili