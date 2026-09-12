Butlan yönetimi, baskın bir seçime girememe ihtimalini değerlendirdi: ‘Biz 5 kurultay yaptık’

CHP’nin butlan yönetiminde yer alan Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve iktidar perspektifinin nasıl olacağı sorulan Kaya, 6’lı masa döneminde imzalanan güçlendirilmiş parlamenter sistem metninin hâlâ geçerli olduğunu savundu.

Kaya “Tek adam yönetiminden rahatsız olan ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan tüm muhalefet cephesiyle ortak hareket etme zorunluluğu var. CHP ya da bir başka parti, tek başına kendi adayını belirleyerek bu rejimi değiştirmesini sağlayamaz. CHP tek başına bir aday belirlemeyecek, ortak bir adayla mücadelesini yürütecek” ifadelerini kullandı.

‘ADAY DAYATMASIYLA İTTİFAK OLMAZ’

Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan adaylığı sorulan Kaya “Kurultay iradesi kimi aday gösterirse onunla yola devam ederiz. Genel başkanımız hiçbir zaman ‘Ben şu makama adayım’ demedi, bundan sonra da söylemez. Ama eğer Kemal’e bu partinin ihtiyacı varsa ihtiyaç sahipleri göreve davet eder” yanıtını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimalini değerlendiren Kaya “CHP’nin kendi adayını belirleme diye bir iddiası bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da tek başına kendi önerisi mutlaka olur. Ama bir aday dayatmasıyla ittifak kuramazsınız” dedi. Kaya, isimlerin değil yapılacak işlerin önemli olduğunu söyledi.

‘EN GEÇ NİSANDA KURULTAY YAPARIZ’

CHP’nin daha önce eylül ayında başlayacağı duyurulan kongre sürecinin ekim sonuna ertelenmesi sorulan Kaya “Hızlandırılmış bir kurultay takvimi işletsek bile 17 Ekim’den önce ilçe kongreleri takvimsel olarak başlayamıyor” dedi.

Kaya, 2027’de baskın bir seçim olması halinde kurultay yapmadıkları için seçime sokulmama ihtimallerine ilişkin “Eğer baskın bir seçime yönelirlerse biz de baskın bir kurultayı hemen toplarız. CHP 2020 yılından bu yana kurultay yapmayan bir parti değil. Biz kurultaylarımızı yaptık. Ancak yaptığımız kurultayları yargı yok hükmünde saydı.

Yani siz kurultay yapmazsınız, o zaman yaptırıma tabi tutulursunuz.

Biz kurultayı yapmışız, yargı şu ya da bu gerekçeyle demiş ki: ‘Bunu iptal ettim.’ 5 kurultay yaptık biz, 5’ini de iptal etmiş. Dolayısıyla biz kurultay yapan bir partiyiz. Böyle bir sakınca yok. CHP’nin şubat ayında il kongreleri bittikten sonra kurultay tarihi belli olur. Ve kurultayı mart ayında, en geç nisan ayında yapmış oluruz” ifadelerini kullandı.