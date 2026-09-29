Butlan yönetimi vekillerle bir araya geldi, partiden ayrılıklar ve eleştirilerin konuşulmadığı belirtildi: Butlandan şikayet yok

Mahkeme kararıyla CHP yönetimine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan hafta sonu Bolu’da partisinin milletvekilleriyle kamp gerçekleştirdi. Haklarında disiplin süreci işletilen Berhan Şimşek ile Ahmet Baran Yazgan’ın da kampa katılması dikkat çekti. Kampla ilgili konuşan vekiller; butlan süreci nedeniyle partiye gelen eleştiriler, kurultay hazırlıkları, partide yaşanan ayrılıklar ya da son olarak Mansur Yavaş’ın partiden istifası gibi konuların gündem olmadığını söyledi. Genel olarak milletvekillerinin de Kılıçdaroğlu’na yönelik bir eleştiri iletmediği; daha çok fon krizi, Siyasi Etik Yasası, bütçe görüşmeleri, dış politikadaki gelişmeler ve güncel siyasi tartışmaların ele alındığı aktarıldı.

YİNE ‘ARINMA’ VURGUSU

CHP’ye yeni üyelikler olduğunu söyleyen butlan yönetiminin kurmayları “Ayrılıklar değil, geri dönüşler konuşuldu. Toplumun farklı kesimlerinden CHP’ye yönelimler var. Kurultay sürecimizi de hızla, sağlıklı bir şekilde işleteceğiz. Seçime girmeden önce parti kendisini örgütsel, tüzüksel ve program olarak yenilemiş olacak. Bunun dışında genel başkan arınma konusunda ne kadar haklı olduğumuzun altını bir kere daha çizdi. Çünkü biz arınma derken sadece CHP’yi kast etmiyorduk. Arınma devletin tüm kurumlarının, tüm partilerin, siyasetin arınmasıdır. Bu fon krizi de arınmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.