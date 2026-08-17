Butlan yönetimindeki CHP’den Menderes açıklaması: ‘YENİ Parti’nin adayını destekleyin’ talimatı verdik, disiplin süreci değerlendiriliyor

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekili seçiminin yankıları sürüyor. AKP’nin adayı Asuman Şen’in seçimi kazanmasının ardından CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, yazılı bir açıklama yaptı.

Sarı açıklamasında, “Yeni Parti’nin adayını destekleme konusunda Genel Merkezimiz olarak meclis üyelerimize talimat verdik. Talimatımızı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerimizle ilgili parti disiplin süreci değerlendirilmektedir” derken AKP adayının kazanmasının gerekçesi olarak da YENİ Parti’yi sorumlu tuttu.

Sarı, “Sonuç olarak Menderes’te yaşanan başkan vekili seçiminde AKP adayının kazanmasının nedeni; CHP’li bir belediyenin CHP’de kalmasını kabul etmeyen, CHP’yi bölen, sayısal çoğunluklarına güvenip süreci kötü yöneten Yeni Partili yöneticilerdir” dedi.

Sarı’nın sözleri şöyle oldu:

“Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, Belediye Başkan Vekili seçimi ile ilgili olarak partimizden ayrılan meclis üyeleri ile görüşme ve uzlaşma taleplerimiz bir haftayı aşkın süredir devam etmekteydi.

Ancak sayısal çoğunluklarına güvenen Yeni Partili yöneticiler ve meclis üyeleri uzlaşı taleplerimizi reddetmiş, bugün yapılan seçimde kendi adaylarını çıkarmayı tercih etmişlerdir.

Tüm bunlara rağmen Menderes Belediyesi AKP’ye geçmesin diye Yeni Parti’nin adayını destekleme konusunda Genel Merkezimiz olarak meclis üyelerimize talimat verdik. Talimatımızı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerimizle ilgili parti disiplin süreci değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak Menderes’te yaşanan başkan vekili seçiminde AKP adayının kazanmasının nedeni; CHP’li bir belediyenin CHP’de kalmasını kabul etmeyen, CHP’yi bölen, sayısal çoğunluklarına güvenip süreci kötü yöneten Yeni Partili yöneticilerdir.”