Butlancı Berhan Şimşek hakkında kadına şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Genel Başkan Yardımcısı" olarak görevlendirdiği Berhan Şimşek hakkında birlikte yaşadığı Özlem Şanver’i psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bıraktığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği, kararın geçen 29 Haziran’da 2 ay uzatıldığı ortaya çıktı.

Birgün'de yer alan habere göre, aynı dosyada zorlama hapsi talebinin reddine ilişkin karar da üst mahkeme tarafından kaldırılarak yeniden değerlendirilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderildi.

Özlem Şanver, Nisan 2026'da fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldığını belirterek 6284 Sayılı Kanun kapsamında koruma talebinde bulundu. Başvuru üzerine İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi tarafından Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Mahkeme, 29 Haziran tarihli ek kararıyla tedbirlerin iki ay daha devamına hükmetti.

MAHKEME: ŞİDDETE UĞRAMA TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, tedbir kararının uzatılmasına ilişkin gerekçesinde başvurucunun beyanlarını, dosya kapsamını ve UYAP kayıtlarını değerlendirdi.

Mahkeme, Özlem Şanver'in “şiddete uğrama tehlikesinin devam ettiği” kanaatine vararak koruma tedbirlerinin iki ay daha sürdürülmesine karar verdi.

“SİLAHLARI VARSA KOLLUĞA TESLİM ETSİN”

Karara göre Berhan Şimşek, iki ay boyunca Özlem Şanver'e yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılayıcı söz ya da davranışlarda bulunamayacak. Şimşek'in ayrıca Şanver'in konutuna, iş yerine ve okuluna yaklaşmaması, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve bulundurmasına izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi kararlaştırıldı.

Mahkeme, tedbir kararlarının ihlal edilmesi halinde zorlama hapsi uygulanabileceği uyarısında da bulundu.

ÜST MAHKEMEDEN ŞİMŞEK ALEYHİNE BOZMA

Dosyadaki bir diğer gelişme ise zorlama hapsi talebine ilişkin yaşandı. Özlem Şanver’in, tedbir kararlarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı zorlama hapsi başvurusu ilk derece mahkemesi tarafından reddedildi.

İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi ise bu kararı kaldırdı. Üst mahkeme, ilk derece mahkemesinin mağdurun dosyaya sunduğu ifade tutanakları ile diğer delilleri yeterince değerlendirmediğine işaret ederek dosyanın yeniden incelenmesine karar verdi.

Böylece zorlama hapsi talebi hakkında yeniden karar verilmek üzere dosya İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi'ne gönderildi. Berhan Şimşek, İstinafın “mutlak butlan” kararıyla CHP’nin başına getirilen ve “arınma” söylemini ortaya atan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “genel başkan yardımcısı” olarak görevlendirilmişti.