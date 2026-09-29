Butlancı CHP yönetimi fon krizinde de aynı soruyu sordu: ‘128 milyar nerede?’

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla yönetime atanan isimlerden olan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Meclis’te gazetecilerle bir araya geldi.

Öztrak’a grup başkanvekilleri Rahmi Aşkın Türeli ve Serkan Sarı, Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu eşlik etti. Fon krizine ilişkin değerlendirmede bulunan Öztrak “Meclis’in açıldığı ilk gün bir araştırma komisyonu kurma önerisinin gündeme gelmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Konunun en ince ayrıntısına kadar soruşturulması gerektiğini belirten Öztrak, “Her şey 128 milyar dolar nerede sorusunu sorduğumuz 2021’de başladı. Bugünkü oyuncuların çoğunun arkasında o yıl başlayan bir süreç var. Saray önce bunun hesabını açıklamalıdır. Aksi takdirde güven ortamının sağlanması mümkün değildir” dedi.

‘TEK SORUMLU SPK DEĞİL’

Grup Başkanvekili Türeli ise, “Krizi sadece SPK’ye atmanın anlamı yok. Çünkü kurulun yöneticilerini cumhurbaşkanı atıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kurum” yorumunu yaptı. Türeli, yeni yasama yılında açıklık, şeffaflık, siyasi etik konusunda yasa önerileri getireceklerini belirtti.

Fon krizinde adı geçen AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya üzerinden sorular yönelten CHP’li Sarı da, “iktidarın kendi yakın çevresine dokunmadığını” söyledi. Belediye soruşturmalarında adı geçen herkesin yakınlarına bile gidildiğini anımsatan Sarı, benzer bir uygulamanın iktidarın yakın çevresine neden yapılmadığını sordu.

‘SORUMLULAR BÜTÇEDE MECLİS’E GELECEK’

CHP’li Akay da fon mağdurları ile görüştüğünü belirterek “Asrın yolsuzluğu denilebilecek bir fon vurgunuyla karşı karşıyayız. Depremden çıkmış parasını yatırmış insanlar var. Kalp hastası bir teyzemiz var. Kıdem tazminatını yatırmış kaybetmiş kişiler var. SPK bir çalışma grubu kurdu, ne yaptığını bilmiyoruz. Hazine Bakanı bilgisi olduğu halde niye gereğini yapmamıştır? Önümüzde bütçe dönemi var. Bu bütçe döneminde ilgili kuruluşlar, Hazine Bakanı, SPK Başkanı, BDDK Başkanı da gelecek. Bunların hesabının sorulması gerekiyor. Biz de bu işi takip edeceğiz” diye konuştu.

‘MİLLETİMİZ CHP’YE SAHİP ÇIKAR’

CHP’nin oy oranlarıyla ilgili anket yapıp yapmadıkları sorulan Öztrak “Bir anket yaptırmıyoruz ama seçim sath-ı mailine girdiğimizde milletimiz Atatürk’ün emaneti olan CHP’ye sahip çıkacaktır” yanıtını verdi.