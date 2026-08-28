Butlancı CHP yönetimi tasfiyeleri sürdürüyor... 49 ismin ihraç kararının nedeni ortaya çıktı

Butlancı CHP yönetimi, 49 ismi ihraç için disipline sevk etti. Söz konusu isimlerin tümünün CHP Parti Meclisi üyesi olması ise dikkat çekti.

CHP yönetiminin bu isimleri özellikle seçtiği ve butlan kararının bozulması halinde göreve gelmelerinin önlenmesinin amaçlandığı öne sürüldü.

YAZGAN'IN DOSYASINI ERTELEDİLER!

CHP PM şu anda Kemal Kılıçdaroğlu döneminde seçilen isimlerden oluşuyor. Ancak mutlak butlan kararı iptal edilirse, son PM üyeleri ve Özgür Özel ekibi göreve gelecek.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün aktardığına göre; bunu önlemek için “YENİ Parti'ye çalışıyorlar” gerekçesi ile ihraç düğmesine basıldı.

Butlan yönetimi, “cinsel taciz” ile suçlanan ve bu nedenle darp edildiği görüntüleri de ortaya çıkan Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ı da disipline verdi. Ancak 49 ismi ihraç etme kararı alan butlancı CHP yönetimi, Yazgan'ı “Dosyası gelmedi” diyerek ihraç istemini erteledi.

KILIÇDAROĞLU, 75 İSMİ TASFİYE ETMİŞ OLACAK

CHP’nin 39. Kurultayında Özel’in 80 kişilik PM listesinden 23 isim YENİ Parti’ye geçti, 2 isim tutuklandı, biri vefat etti. PM üye sayısı 54’e düştü. 49 ihraç da gelince 5’e düşecek. Böylelikle Kılıçdaroğlu Özel’in 80 kişilik PM’sinden 75’ini tasfiye etmiş olacak.

49 isim arasında; eski bakan Fikret Ünlü’nün kızı ve Kemal Derviş’in danışmanı Oya Ünlü de var. Deniz Kuvvetleri eski Harekat Başkanı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu da disipline sevkedildi. Kılıçdaroğlu’nun hemşehrisi Polat Şaroğlu, PM’nin tek başörtülü üyesi Sevgi Kılıç’ın da ihracı istendi.

NAZLIAKA: "İHRAÇ KARARLARININ ANLAMI VE AMACI..."

Eski CHP Kadın Kolları Başkanı ve PM üyesi Aylin Nazlıaka, yaptığı açıklamada "İhracı istenenlerin tümü PM üyesi. Bunun anlamı ve amacı butlan kararının iptal edilmesi halinde, seçilmiş PM üyelerinin tekrar görevine dönme ihtimalini engellemek. Biz bugüne kadar CHP’den istifa etmedik, çünkü mutlak butlan davasında iptal karar çıkarsa partinin yönetimsiz kalma ihtimali ve riski vardı" dedi.