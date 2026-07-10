Butlancı yönetimden yeni hamle: CHP'de 7 il başkanı görevden alındı

Mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanlığına atanan Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı, görevden alınan il başkanlarının yerine atanan isimleri duyurdu. Sarı ayrıca 7 il başkanın görevden alındığını açıkladı.
Buna göre; Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Ortahisar, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il yönetimleri, görevden alındı.
Görevden alınan seçilmiş İzmir İl Başkanı Çağdaş Güç, Giresun ve Trabzon il başkanları kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
7 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
Görevden alınan yönetimler şöyle sıralandı:
- Afyonkarahisar il yönetimi
- Giresun il yönetimi (merkez ilçe)
- Trabzon il yönetimi
- Yozgat il yönetimi
- Burdur il yönetimi
- Aydın il yönetimi
- Tekirdağ il yönetimi
YENİ ATAMA LİSTESİ
Sarı atama yapılmayan 22 il başkanlarından 15’inde il başkanlarının da belirlendiğini duyurdu.
İsimler şöyle:
- Bitlis - Marif Kızılağaç
- Aksaray - Cansu Bülbül
- Bilecik - Kazım Yağmur
- Denizli - Ayhan Oral
- Diyarbakır - Sertap Eke
- Ağrı - İbrahim Varol
- Iğdır - Halil İbrahim Artantaş
- Kırıkkale - Mustafa Demirel
- Manisa - Engin Uzun
- Muğla - Halil Karataş
- Muş - Sertaç Demirel
- Nevşehir - Tayfun Ceyhan
- Yozgat - Kazım Eliaçık
- Tekirdağ - Erdoğan Kaplan
CHP'DE GÖREVDEN ALINAN İL BAŞKANLARI
CHP'nin 30 Haziran'daki MYK toplantısında Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkâri, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sivas il başkanlarının görevden alınmıştı. Ayrıca Ağrı, Niğde ve Osmaniye merkez ilçeleri ile Düzce’de Akçakoca ilçe yönetimleri de görevden alınmıştı.
Butlancı yönetim daha önceki haftalarda da görevden alma kararları almıştı.
- Antalya İl Başkanı Nail Kamacı görevden alınmıştı ve yerine Hasan Şahin atanmıştı.
- Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nda görevden alındığı bildirilmişti ve yerine Okan Marzıoğlu atanmıştı.
- Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alınmıştı, yerine Hasan Neasır atanmıştı.
- Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu görevden alınmıştı, yerine Orhan Bayram atanmıştı.
- Malatya İl Başkanı Barış Yıldız görevden alınmıştı, yerine Hakan Satılmış atanmıştı.
- Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık görevden alınmıştı, Fahri Yıldırım atanmıştı.
- İzmir İl Başkanı görevden alınmıştı, yerine Utku Gümrükçü atanmıştı.