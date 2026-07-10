Butlancı yönetimden yeni hamle: CHP'de 7 il başkanı görevden alındı

Mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanlığına atanan Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı, görevden alınan il başkanlarının yerine atanan isimleri duyurdu. Sarı ayrıca 7 il başkanın görevden alındığını açıkladı.

Buna göre; Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Ortahisar, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il yönetimleri, görevden alındı.

Görevden alınan seçilmiş İzmir İl Başkanı Çağdaş Güç, Giresun ve Trabzon il başkanları kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

7 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Görevden alınan yönetimler şöyle sıralandı:

Afyonkarahisar il yönetimi

Giresun il yönetimi (merkez ilçe)

Trabzon il yönetimi

Yozgat il yönetimi

Burdur il yönetimi

Aydın il yönetimi

Tekirdağ il yönetimi

YENİ ATAMA LİSTESİ

Sarı atama yapılmayan 22 il başkanlarından 15’inde il başkanlarının da belirlendiğini duyurdu.

İsimler şöyle:

Bitlis - Marif Kızılağaç

- Marif Kızılağaç Aksaray - Cansu Bülbül

Cansu Bülbül Bilecik - Kazım Yağmur

Kazım Yağmur Denizli - Ayhan Oral

Ayhan Oral Diyarbakır - Sertap Eke

Sertap Eke Ağrı - İbrahim Varol

İbrahim Varol Iğdır - Halil İbrahim Artantaş

Halil İbrahim Artantaş Kırıkkale - Mustafa Demirel

Mustafa Demirel Manisa - E ngin Uzun

ngin Uzun Muğla - Halil Karataş

Halil Karataş Muş - Sertaç Demirel

Sertaç Demirel Nevşehir - Tayfun Ceyhan

Tayfun Ceyhan Yozgat - Kazım Eliaçık

Kazım Eliaçık Tekirdağ - Erdoğan Kaplan

CHP'DE GÖREVDEN ALINAN İL BAŞKANLARI

CHP'nin 30 Haziran'daki MYK toplantısında Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkâri, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sivas il başkanlarının görevden alınmıştı. Ayrıca Ağrı, Niğde ve Osmaniye merkez ilçeleri ile Düzce’de Akçakoca ilçe yönetimleri de görevden alınmıştı.

Butlancı yönetim daha önceki haftalarda da görevden alma kararları almıştı.