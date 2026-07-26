Butlancılar hedef göstermişti: DİSK Basın-İş'ten muhabir Ebru Çelik'e destek

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve kayyım Gürsel Tekin’in katıldığı CHP üye katılım törenine cast ajansları aracılığıyla kişi başı 950 TL karşılığında yüzlerce figüranın getirilmesinin yankıları sürüyor.

Haberi yapan BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik'in butlancılar tarafından hedef gösterilmesi ise, tepki çekmeye devam ediyor.

"GAZETECİLERİN İTİBARSIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Çelik'in figüranların arasına katılarak belgeleriyle ortaya koyduğu haberin ardından butlancılar cephesi tarafından hedef alınmasına tepki gösteren DİSK Basın-İş, şu açıklamayı yaptı:

"Gazetecilik; iktidarların, siyasi partilerin ya da herhangi bir güç odağının hoşuna giden haberleri yazmak değil; kamu yararı doğrultusunda gerçeği araştırmak, doğrulamak ve halkın haber alma hakkını savunmaktır. BirGün muhabiri Ebru Çelik hakkında yürütülen hedef gösterme kampanyasını kaygıyla izliyoruz. Gazetecilerin itibarsızlaştırılmaya çalışılması ve mesleklerini yaptıkları için baskı altına alınmaları kabul edilemez."

"EBRU ÇELİK’İN YANINDAYIZ"

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi, gazetecinin halka ve gerçeğe karşı sorumlu olduğunu, haber karşılığında hiçbir maddi ya da manevi çıkar sağlayamayacağını ve meslektaşlarıyla dayanışma içinde olunması gerektiğini açık biçimde ortaya koymaktadır. Aynı bildirge, gazetecinin kamu yararı doğrultusunda bilgi toplama ve haber yapma hakkını güvence altına alırken, meslek örgütlerinin de zor durumda bırakılan gazetecilerle dayanışma göstermesini etik bir sorumluluk olarak tanımlamaktadır.

Eğer bir habere ilişkin itiraz veya eleştiri varsa bunun yolu gazeteciyi hedef göstermek, itibarsızlaştırmak ya da baskı altına almak değildir. Demokratik toplumlarda haberler delillerle tartışılır; gazeteciler ise mesleklerini yaptıkları için suçlanamaz.

DİSK Basın-İş olarak gazetecilik faaliyetini yürüten meslektaşımız Ebru Çelik'in yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz.

Meslektaşlarımızın haber yapma hakkını, editoryal bağımsızlığı ve halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunmayı sürdüreceğiz.

Gazetecilere yönelik baskılara, hedef göstermelere ve itibarsızlaştırma girişimlerine karşı dayanışmayı büyütmeye; mesleğin onurunu ve gazetecilik etiğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."