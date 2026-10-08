Butlanın işçi kıyımı sürüyor: Eşleri YENİ Parti’de işe başladı

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 21 Mayıs’ta mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, partide işten çıkarma dalgası yaşanmıştı. Kurban Bayramı’nın arife günü olan 26 Mayıs’ta başlayan süreç kapsamında sekreter, fotoğrafçı, kameraman, temizlik görevlisi ve çay ocağı çalışanlarının da aralarında bulunduğu 85’i aşkın genel merkez personelinin işine son verilmişti.

İŞTEN ÇIKARMALARDA SGK KOD-48 KULLANILMIŞTI

İşten çıkarmaların bir kısmı ise disiplinsizlik, devamsızlık veya yöneticiye hakaret gerekçesi sayılan SGK Kod-48 ile yapıldığı, bu nedenle çalışanların kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı gibi haklardan mahrum bırakıldığı öne sürülmüştü. Bu konuda partiye davalar da açılmıştı.

SUÇLARI: EŞLERİ YENİ PARTİ’DE İŞE BAŞLADI

İşten çıkarılanlar bir kısmı YENİ Parti Genel Merkezi’nde işe başlarken, CHP’nin butlan yönetimi ise işten çıkartmaları sürdürüyor. Bu kapsamda; daha önce CHP’de çalışıp işten çıkarılmasının ardından YENİ Parti’de işe başlayan 3 kişinin eşlerinin de CHP’deki görevlerine son verildi.

Edinilen bilgilere göre; eşi YENİ Parti’de büro personeli olarak çalışan kişi, eşi YENİ Parti’de kat görevlisi olarak çalışan kişi ve nişanlısı YENİ Parti'de büro personeli olarak çalışan kişi da butlan yönetimince işten çıkarıldı.