Büyük deprem yolda mı? Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Marmara için kritik açıklama: 'Tek bir büyük kırılma yerine...'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından olası İstanbul depremi yeniden gündemin en önemli başlıklarından biri oldu.

Marmara Bölgesi’ndeki fay hatlarına ilişkin farklı senaryolar tartışılırken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki deprem potansiyeline ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce “Ana Marmara Fayı'nın Röntgeni M6+ fısıldıyor” diyerek uyaran Osman Bektaş, yeni bir açıklama daha yaptı.

“ENGELLERİ AŞMASI İÇİN M7 GEREKEBİLİR”

“Marmara, KAF'nın rahatladığı yer mi?” sorusunu öne çıkaran Bektaş “Anadolu Levhası batıya ilerlerken doğuda İzmit, batıda Şarköy çevresinde dar ve sürtünmeli fay kesimlerinde sıkışır. Bu engelleri aşabilmesi için büyük enerji biriktirip büyük bir kırılma (M7+) oluşturması gerekebilir” dedi.

TEK KIRILMA YERİNE 6’DAN BÜYÜK DEPREMLER

Marmara Denizi'nin orta kesiminde fayın daha geniş, daha zayıf ve daha kaygan bir ortamdan geçtiğini işaret eden Bektaş “Bu nedenle levha hareketi tek bir büyük kırılma yerine, enerjiyi M6+ büyüklüğündeki daha küçük depremler ve sürünme (creep) ile boşaltabilir” diyerek uyardı.

gerekebilir.



Oysa Marmara Denizi'nin orta kesiminde fay; daha geniş, daha zayıf ve daha kaygan bir ortamdan geçer.



Bu nedenle levha hareketi tek bir büyük kırılma yerine, enerjiyi M6+ büyüklüğündeki daha küçük depremler ve sürünme (creep) ile boşaltabilir. pic.twitter.com/esBS6dCQpH — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) August 3, 2026

"TEORİK OLARAK MÜMKÜN" DEMİŞTİ

Bektaş, daha önce de "250 yıllık gerilim M7 ve üzeri deprem üretir" görüşünü değerlendirmişti.

Bektaş, Ana Marmara Fayı'nın yılda yaklaşık 20 milimetrelik göreli hareketinin basit bir hesapla 250 yılda yaklaşık 5 metrelik kayma açığı oluşturduğunu ve bunun tek parça kırılması halinde 7 büyüklüğünün üzerinde bir deprem üretmesinin teorik olarak mümkün görüldüğünü ifade etmişti.

Bektaş, İstanbul’da 260 yıldır depremüretmeyen segmente dikkat çekerek “Levha hareketi yalnızca Ana Marmara Fayı boyunca değil, Çınarcık, Orta Marmara ve Tekirdağ çukurları çevresindeki faylar arasında da paylaşılıyor olabilir. Aradaki segment, orta büyüklükte depremlerle kısmen gerilim boşaltıyor olabilir” demişti.