"Büyük İflas Dalgası Bekleniyor!" Ekonomist Atilla Özkan Uyardı...

Yayınlanma: 28.10.2024 - 14:59

Güncelleme: 28.10.2024 - 14:59

"Yüksek Finansman Maliyetleri Şirketleri Zorluyor"

"Yüksek finansman maliyetleri ve ekonomik yavaşlama, şirketleri zor durumda bırakıyor," diyen Özkan, özellikle "zombi şirketler" olarak adlandırılan, verimlilik ve karlılık sorunları yaşayan ve dış kaynaklara bağımlı olan şirketlerin risk altında olduğunu vurguladı. Özkan, "Bu şirketlerin sayısı Türkiye'de oldukça fazla ve bu durum ekonomiye ciddi zararlar verebilir," şeklinde konuştu.

"Zombi Şirketler Ekonomiye Zarar Verebilir"

Zombi şirketlerin, faaliyetlerini sürdürebilmek için sürekli olarak dışarıdan kaynak arayışında olduklarını belirten Özkan, bu şirketlerin ekonomik büyümeye ve istihdama katkı sağlamak yerine kaynakları tükettiğini ifade etti. Özkan, "Zombi şirketlerin varlığı, sağlıklı şirketlerin rekabet gücünü de olumsuz etkiliyor," dedi.

"Enflasyonla Mücadele Devam Etmeli"

Merkez Bankası'nın faiz politikalarını da değerlendiren Özkan, faiz indirimi beklentilerine rağmen enflasyonun düşüş trendine girmeden bu yönde bir adım atılmaması gerektiğini savundu. "Enflasyonla mücadele devam etmeli," diyen Özkan, aksi takdirde ekonomik istikrarın daha da bozulabileceği uyarısında bulundu.