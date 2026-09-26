Büyük Menderes Nehri’ne 25 metre mesafede Çıldır Havalimanı için çalışacaklar

Aydın’da uçuş eğitimlerinde kullanılan Çıldır Havalimanı’nın tarifeli yolcu ve yük taşımacılığına açılması için hazırlanan “Aydın Havalimanı Geliştirme Projesi”nin ayrıntıları çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) dosyasına yansıdı. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Efeler ilçesine bağlı Tepecik ve Gölhisar mahallelerinde planlanan projenin yatırım bedeli 9 milyar 750 milyon TL olarak belirlendi. Mevcut havalimanının genişletilmesini öngören proje kapsamında 2 bin 900 metre uzunluğunda yeni pist, bağlantı ve hızlı çıkış taksi yolları, apron, 15 bin metrekarelik terminal binası ile hava trafik kontrol kulesi, kurtarma ve yangın istasyonu, teknik blok, güç merkezi ve paket atıksu arıtma tesisi yapılması planlanıyor.

ÇED dosyasına göre 227 hektarlık proje sahasının yüzde 59’unu tarım arazileri, yüzde 15’ini mera alanları oluşturuyor. Alanın yüzde 22’si mevcut havaalanı kullanımı, yüzde 4’ü ise diğer kullanımlardan meydana geliyor. Böylece proje sahasının yaklaşık dörtte üçü tarım ve mera niteliğindeki alanlardan oluşuyor. Projede yaklaşık 138 hektarlık alanın kamulaştırılması öngörülüyor. Raporda kamulaştırılacak alanların tarım ve mera arazileri ile ham toprak alanlardan oluştuğu belirtilirken mera niteliğindeki araziler için tahsis amacı değişikliği işlemlerinin yürütüleceği kaydedildi.

TAŞKIN RİSKİ VAR

Dosyada dikkat çeken başlıklardan biri de projenin Büyük Menderes Nehri’ne yakınlığı oldu. Rapora göre proje sahasının nehre en yakın noktası yaklaşık25 metre mesafede bulunuyor. Çalışmalar sırasında dere ve akarsu yataklarının doğal akışının bozulmaması, yataklara hafriyat ve moloz dökülmemesi ve taşkın riskine karşı önlem alınması gerektiği belirtildi. Jeolojikjeoteknik çalışmalarda ise bölgedeki bazı güncel kazılarda yeraltı suyunun yüzeyden 50 santimetre ile 1 metre arasında değişen derinliklerde tespit edildiği aktarıldı. Raporda ölçümlerin yalnızca 2026 yılının bahar-yaz dönemini kapsadığı belirtilerek mevsimsel değişimlerin ortaya konulabilmesi için uzun vadeli gözleme gereksinime bulunduğu ifade edildi.

Yaklaşık iki yıl sürmesi planlanan inşaat sürecinde 900 bin metreküp kazı yapılması ve 1 milyon 720 bin metreküp dolgu malzemesi kullanılması öngörülüyor. Kazı malzemesinin uygun bölümünün proje dolgularında yeniden kullanılacağı, yetersiz kalması durumunda ise bölgedeki izinli sahalardan dolgu malzemesi taşınacağı belirtildi.

DAHA SONRA YAPILACAK

ÇED dosyasında proje alanındaki flora ve fauna ile hassas habitat ve koruma statüsündeki türlere ilişkin ayrıntılı çalışmaların sürecin ilerleyen aşamalarında yapılacağı kaydedildi. Arazi çalışmaları ve uzman değerlendirmeleri sonucunda ekolojik etkilerin netleştirileceği belirtildi.