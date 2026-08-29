Büyük Taarruz’da 29 Ağustos: Zafere yürüyüşün hızlanan adımları

Yalnızca Türkiye’nin değil, bölgenin ve dolaylı olarak dünyanın da seyrinde değişim yaratan Büyük Taarruz’da 29 Ağustos, Türk ordusunun zafer yürüyüşünün büyük adımlarına şahit oldu. 26 Ağustos’ta başlayan taarruzun ardından 27 Ağustos’ta düşmandan temizlenen Afyon’a ordu karargahı taşındı.

YUNANLAR TUTUNAMIYOR

Gelinen noktada, İki günün sonunda düşman cephesi yarıldı. Türk tarafının taarruzu şiddetlenerek devam etti. General Frangos grubu Dumlupınar’da tutunamadı. Küçük bir birlik bırakarak Uşak istikametinde Kaplangı mevzilerine çekildi. Trikupis’in emrindeki kuvvetler ise Adatepe bölgesinde toplandı. Kaçınılmaz son yaklaşıyordu…

28 Ağustos’ta belirlenen plan netti: 1. Ordu ile güneyden, 2. Ordu ve Süvari Kolordusu ile kuzeyden hızla ilerlenerek, Yunan kuvvetlerinden önce Dumlupınar bölgesine el atmak ve arada kalan Yunan kuvvetlerini daha sonra yapılacak meydan muharebesiyle imha etmekti. Tüm birliklerin hareket halinde olması, Türk tarafının iletişim altyapısının Yunan tarafı kadar kuvvetli olmaması, iletişim sorunlarını beraberinde getirdi.

‘TESADÜF MUHAREBELERİ’

28 Ağustos’ta bu nedenle sıklıkla “tesadüf muharebeleri” yaşandı. Buna karşın ana plana sadakat korunuyordu. 29 Ağustos’ta 2. Ordu birlikleri yaklaşık 30 km yürüdü. En güneyde 1. Kolordu, Dumlupınar bölgesinin güneyine zamanında el atabildi. Yunan tarafı çekilmeye çalışıyor, Türk tarafı ise çekilme yollarını da keserek düşmana ölümcül bir müdahaleye hazırlanıyordu.