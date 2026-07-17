Büyükçekmece Belediyesi davası: Savcıdan Hasan Akgün için tutukluluğa devam talebi

İktidarın hedefindeki CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda 31 ismin yargılandığı Büyükçekmece Belediyesi davasının ilk duruşmasının ikinci gününde savcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, iş İnsanları Adem Çukur, Atahan Bacınoğlu, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül'ün tutukluluk hallerinin devamını istedi.

İlk duruşması dün itibarıyla görülmeye başlanan Büyükçekmece Belediyesi Davasında 6’sı tutuklu toplam 31 sanık savunmasını tamamladı.

SAVCI "TUTUKLULUĞA DEVAM" DEDİ

Tutukluluklara ilişkin mütalaasını sunan duruşma savcısı; 1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, iş insanları Adem Çukur, Atahan Bacınoğlu, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül’ün tutukluluk halinin devamını istedi.

Duruşma, avukat savunmalarıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Hasan Akgün hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetme”, 11 kez “rüşvet alma”, 2 kez “icbar suretiyle irtikap” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi.

Savcılık, Akgün’ün 68 yıldan 183 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İddianamede Akgün’ün yanı sıra belediye başkan yardımcıları Nuraydın Sak ve Ömer Kazancı, İmar ve Şehircilik Müdürü Emre Kekeçoğlu ile çok sayıda iş insanı ve belediyeyle bağlantılı isim de sanık olarak yer alıyor.

İddianamede ayrıca isimsiz CİMER başvurularına da yer verildi. Bu başvuruların bazılarında, İBB ve Casusluk Davalarından tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çeşitli iddialar dile getiriliyor. Ancak İmamoğlu, Büyükçekmece davasında sanık ya da şüpheli olarak yer almıyor; adı yalnızca ihbar metinlerinde geçiyor.