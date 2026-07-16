Büyükçekmece Belediyesi davasında ilk duruşma: Hasan Akgün hakim karşısında

Tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de aralarında bulunduğu 31 sanığın yargılanmasına bugün Çağlayan Adliyesi’nde başladı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülecek ilk duruşmada, savcılığın 14 ayrı eyleme ilişkin hazırladığı iddianame kapsamında sanıkların savunmaları alınıyor.

Dosyada Hasan Akgün ile birlikte 6 isim yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunuyor.

ADLİYEYE GİRİŞLERDE SINIRLAMA

Duruşma öncesi adliye girişinde kısıtlama uygulaması bir kez daha hayata geçirildi. Siyasetçilerin sanık olarak yer aldığı davalar öncesi hayata geçirilen uygulamaya bugün de başvuruldu.

Sabah saatleri itibarıyla; yalnızca adliyede çalışanlar, basın kartı sahibi gazeteciler ve duruşması bulunan kişiler adliyeye alındı.

12.55 - DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Akgün’ün savunmasını tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Ara sonrası çapraz sorgulamaya geçilecek.

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Akgün savunmasının sonunda, “İddiaları şiddetle reddediyorum. Ne benim ne de ailemin cebine tek kuruş haram para girmedi, giremez. Hayatımın hiçbir döneminde bu değerlerimden ödün vermedim. Tüm isnadlar gerçek dışıdır. Varsayımlar üzerinden şahsıma isnatlar yöneltilmiştir. Hiçbir somut delil ortaya konulamamıştır. Bu koşullarda şahsımın suçlanması mümkün değildir. Bir rüşvet veya menfaat sağladığımı gösteren hiç bir somut delil ortaya koyulmamıştır. Aylardır tutuklu olmamı sizlerin vicdanına havale ediyorum” dedi.

12.40 - “SOMUT DELİL OLDUĞU İÇİN DEĞİL, SAVCILIK ÖYLE VARSAYDIĞI İÇİN ‘ÖRGÜT LİRERİ’ İDDİAASIYLA KARŞI KARŞIYAYIM”

Duruşma, tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün savunmasıyla başladı.

Siyasi kariyerinden, belediyecilik anlayışından ve buna bağlı belediyecilik faaliyetlerinden örnekler anlatarak sözlerine başlayan Akgün, “Şeffaf, hesap vermeye hazır ve adalete güvenen bir yurttaş olarak karşınızdayım” ifadelerini kullandı.

“Suç örgütü” iddialarını kesin bir dille reddeden Akgün, “Dosyada hiçbir delil yoktur. İddianamede, bu akıl dışı iddiayı destekleyen hiçbir somut delil sunulmamıştır” dedi.

Etkin pişmanlık ifadelerinin “suç örgütü” iddiası için delil olarak kabul edilemeyeceğini savunan Akgün, iddianamede bazı kişilerin kendisinin “gizli kasası” olarak gösterildiğini ancak bu iddiayı da destekleyen hiçbir somut delilin iddianamede yer almadığını öne sürdü.

“İddianamedeki zayıflık, ihbar mektupları ile giderilmeye çalışılmıştır” diyerek savunmasına devam eden Akgün, “İhbar mektuplarını okuduğunuzda, ‘duydum’, ‘kanaatindeyim’, ‘inancındayım’ ifadelerini görürsünüz. Peki bunların hukuken delil kabul edilmesi mümkün müdür? Birilerinin isimsiz ihbar mektuplarında ‘duydum’, ‘düşünmekteyim’ demesi üzerine, ömrünü belediye başkanlığına adamış birisi için örgüt suçlamasının yöneltilmesi reva mıdır? Bu ihbar mektuplarının, şahsıma karşı siyasi husumet güden kişilerce hazırlanmış olduğu gerçeği anlaşılmaktadır” şeklinde konuştu.

“Kişisel husumetler sebebiyle hakkında CİMER başvurusu yapılmayan belediye başkanı var mıdır?“ diye soran Akgün, hemen her belediye başkanı hakkında benzer başvuruların yapıldığını ancak hakkında CİMER başvurusu bulunan başka belediye başkanlarının yargılanmadığını savundu.

İddianamede tamamen “varsayımlara dayalı” bir örgüt lideri isnadında bulunulduğunu söyleyen Akgün, “Somut delil olduğu için değil savcılık öyle varsaydığı için ‘örgüt lideri’ iddiasıyla karşı karşıyayım. Bu iddianın hiçbir dayanağı yoktur. Somut bir delil ortaya konuşmak yerine; dostluklarım, arkadaşlıklarım iddialara dayanak yapılmıştır. 1994 yılından bu yana Büyükçekmece Belediye Başkanlığı yapmış birinin geniş bir sosyal çevresi olması bir ‘suç örgütü’ gibi gösterilmiş. Dostluklarım, aile ilişkilerim ve memurlarla olan alt-üst ilişkilerim kriminalize edilmeye çalışmış” dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Hasan Akgün hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetme”, 11 kez “rüşvet alma”, 2 kez “icbar suretiyle irtikap” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi.

Savcılık, Akgün’ün 68 yıldan 183 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İddianamede Akgün’ün yanı sıra belediye başkan yardımcıları Nuraydın Sak ve Ömer Kazancı, İmar ve Şehircilik Müdürü Emre Kekeçoğlu ile çok sayıda iş insanı ve belediyeyle bağlantılı isim de sanık olarak yer alıyor.

İddianamede ayrıca isimsiz CİMER başvurularına da yer verildi. Bu başvuruların bazılarında, İBB ve Casusluk Davalarından tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çeşitli iddialar dile getiriliyor. Ancak İmamoğlu, Büyükçekmece davasında sanık ya da şüpheli olarak yer almıyor; adı yalnızca ihbar metinlerinde geçiyor.