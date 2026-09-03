Büyükçekmece Belediyesi davasında savunma yapan iş insanı Demir: 'Hasan Akgün benden bir şey istese açıkça söylerdim'

Tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de aralarında bulunduğu 31 sanığın yargılandığı davanın ikinci celsesi başladı. Akgün, asfalt çalışmaları için yatırımcılardan destek istenmesine ilişkin, “Bugüne kadar ihalelerimizi şeffaf bir biçimde yaptık. Belediyeler sponsorsuz iş yapamaz. Bu Türkiye’nin bir gerçeği” dedi. İş insanı Hamit Demir ise fazla dökülen asfalt için kendi isteğiyle sponsor olduğunu belirterek, “Hasan Akgün’ün benden talep ettiği bir şey olsa burada açıkça, zevkle söylerdim” ifadelerini kullandı.

Tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de aralarında bulunduğu 5’i tutuklu toplam 31 sanığın yargılandığı Büyükçekmece Belediyesi Davası’nın ikinci celsesi bugün görüldü.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan Adliyesi’nde devam eden yargılamaya, 1 yıl 3 aydır Silivri’de tutuklu bulunan ve hakkında 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası talep edilen Hasan Akgün’ün de arasında olduğu tutuklu isimler katıldı.

24 Ağustos’ta karar çıkan Aziz İhsan Aktaş davasında uzun süre tutuklu yargılanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Yeni Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de davayı takip edenler arasında yer aldı.

“BEN VİLLANIN PEŞİNDE DEĞİLİM, MAĞDURUM”

Duruşmada, tutuksuz isimlerin savunmasıyla tanıkların beyanları dinlendi. İlk savunmayı, tutuksuz yargılanan iş insanı Ali Nuhoğlu yaptı.

“Asfalt işi karşılığı villa aldığı” yönündeki iddiayı reddeden ve belediyeden alacaklarını alamadığını belirten Nuhoğlu, “Ben villanın peşinde değilim. ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçunu da kabul etmiyorum. Ben çok mağdurum” dedi.

“TÜM İHALELERİMİZİ ŞEFFAF ŞEKİLDE YAPTIK”

Daha sonra yanıt vermek üzere söz alan tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Biz bugüne kadar ihalelerimizi şeffaf bir şekilde yaptık. Devletin hiçbir müfettişinin, bu zamana kadar ihalelerle ilgili hiçbir suçlaması ile karşı karşıya kalmadık” ifadelerini kullandı.

“BU HER İL VE İLÇE BELEDİYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR UYGULAMA”

Akgün, Nuhoğlu’nun belediyenin asfalt ihalesine katıldığını ve kazandığını anımsatarak sözlerine şöyle devam etti:

“Ali Bey bizim ihale ile aldığımız asfaltın dışında fazla asfalt dökmüştür, fazla dökülen asfaltın parasını belediye bir şekliyle verecek, onların da yatırımlarına fayda sağlaması nedeniyle etrafındaki yatırımcılardan yardımcı olmalarını isteyecektir. Bugün her ilde, ilçede bu uygulama mevcut. Belediyeler sponsorsuz iş yapamaz. Bu Türkiye’nin bir gerçeği.“

“Hasan Akgün’ün benden talep ettiği bir şey olsa açıkça söylerdim”

Ardından kürsüye gelen tutuksuz iş insanı Hamit Demir, fazla dökülen asfalt için sponsor olduğunu ancak Başkan Akgün’ün herhangi bir zorlaması olmadığını söyledi.

Demir, “Ben tüm ödemelerimi resmi ve usulüne uygun şekilde yaptım. Ben zorla sponsor olmadım. Hasan Akgün’ün benden talep ettiği bir şey olsa burada açıkça, zevkle söylerdim” dedi.

Duruşma yarın da sanık ve avukat savunmalarıyla devam edecek.

NE OLMUŞTU?

16-17 Temmuz’da görülen ilk celsede savunmaların alınmasının ardından İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince, iş insanı Atahan Bacınoğlu’nun ev hapsi şartıyla tahliyesine; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, iş insanları Adem Çukur, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül’ün ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Ev hapsi olan Güngör Gül’ün de adli kontrol tedbiri, yurt dışına çıkış yasağına çevrilmişti.