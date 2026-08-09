Cumhuriyet Gazetesi Logo
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

9.08.2026 01:01:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dört ülke ve bir uluslararası temsilciliğe yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararlarına göre; İzlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen; Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan; Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar; Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Ayşe Sözen Usluer atandı. Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. 

İlgili Konular: #Resmi Gazete #Atama #Büyükelçi