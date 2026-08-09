Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararlarına göre; İzlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen; Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan; Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar; Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Ayşe Sözen Usluer atandı. Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.