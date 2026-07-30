Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in de yargılandığı davada 16 tahliye, 21 tutukluluğa devam kararı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla yargılanan, görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem dahil 63 sanığın davasında ara karar açıklandı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Temmuz'da başlayan ve 11 gün süren duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, Mustafa Bozbey, Turgay Erdem ve iş insanı Emin Adanur'un da aralarında bulunduğu 21 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, Mustafa Bozbey'in kardeşi Ertan Bozbey'in eşi İldam Aydın Bozbey'in de aralarında bulunduğu 16 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Dava 5 Ekim'e ertelendi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 37 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 31 Mart'ta Bursa merkezli İstanbul, Balıkesir, Diyarbakır ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonlarda Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, süreç içinde yapılan tutuklamalar ve savcılığın itirazları sonucunda tutuklu sayısı 37'ye yükselmişti.

Mustafa Bozbey de tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

İDDİANAMEDE AĞIR SUÇLAMALAR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 846 sayfalık iddianamede, Mustafa Bozbey ile Turgay Erdem'in liderliğinde faaliyet gösterdiği iddia edilen iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

İddianamede, Mustafa Bozbey hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet almak", "imar kirliliğine neden olmak" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından 402 yıla kadar, Turgay Erdem hakkında ise 946 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Toplam 61 sanık hakkında da çeşitli suçlardan farklı oranlarda hapis cezaları istendi.