Caferbey'de yurttaşlar direniyor, haksız da değiller…

25 Kasım 2021 Perşembe, 14:50

Manisa Salihli'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenen çöp tesisine karşı köylülerin direnişi devam ediyor.

Peki köylüler niçin ayaklandı?

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi’nde, Manisa Büyükşehir Belediyesi katı atık transfer istasyonu kurmak istedi.

Tarımla geçimlerini sağlayan mahalle sakinleri, su kaynaklarının kirlenmesi ve tarımsal niteliğin düşmemesi için çöp tesisine karşı çıkarak, proje yürütücüsü firmaya karşı Manisa İdare Mahkemesi’nde de karşı dava açtı.

Lakin projenin hayata geçirilmesi için 14 Kasım'da bölgeye iş makinaları getirildi.

Buna karşı köylüler, meralarında oturma eylemi başlattı.

Oturma eylemi başlatan köylüler, 2 gün boyunca alanı terk etmedi.

Araya giren bölge milletvekilleri, vali ile görüşerek hukuki sürecin beklenmesi konusunda mutabakata vardı.

Şirket ise mahkeme kararının beklenmesi için iş makinalarını bölgeden geri çekmek zorunda kaldı.

İşin ilginç tarafı Manisa İdare Mahkemesi’nde yargılama henüz devam ediyorken, elinde hiçbir izni olmayan şirketin proje için harekete geçmesi.

Ayrıca MHP’li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın 2018 yılında köylülere burada adı geçen tesisin yapılmayacağına dair söz verdiği konuşuluyor.

Seçim zamanında Salihli halkına bu alana yapılmak istenen hiçbir tesise izin vermeyeceğini söyleyen MHP’li Zeki Kayda’nın tesis için mera alanını Valiliğe kendisinin önermesi ise tam bir tezatlık içinde.

Gerçekten çok yazık.

Yaşam alanlarına yapılmak istenen tesis için sağlıkların önemli ölçüde tehlikeye gireceğini söyleyen köylüler ise kararlı. Projeye hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini söylüyorlar.

Vatandaşın itirazının temelinde köyün içme kullanma ve tarımsal sulama sondajlarının bulunduğu alanın kirlenme riski yatıyor.

Köy, bölgede tarımsal faaliyet anlamında önemli yerleşim bölgelerinden biri olurken, köy halkı projenin başka yerde yapılmasını talep ediyor.

Haksız da değiller…

Sen bölgede yaşayan halkın sürece katılımını sağlamadan, proje hakkında doğru dürüst bilgi vermeden, görüş ve önerilerini almadan bir işe kalkışırsan aşikardır sonunun hüsranla biteceği.

Koyunların, hayvanların yayıldığı bu alana neden çöp tesisi yapılmak isteniyor? Bir sürü yer varken neden mera? Neden otlak? soruları akla gelmiyor değil.

İnsanoğlu tüketim odaklı yaşamı ile sadece diğer canlılar ve doğa için değil kendi neslinin devamı için de tehdit oluşturmaktadır. Bu bencil, tüketime dayalı yaşam biçiminin terk edilerek doğal kaynakların korunmasını ve ihtiyaçların karşılanmasında devamlılık sağlanabilmesini amaçlayan bakış açısı ile sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya konmuştur.

Sürdürülebilir kalkınma uygulamalarında atık yönetimi konusu, önemli bir yere sahiptir.

Atık yönetimi, atığı bir çöp olarak değil bir kaynak olarak görmeyi amaçlamakta ve atığın oluşmadan önlenmesi, önlenemiyorsa azaltılması için çalışmalar öngörmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma ve atık yönetimi bağlamında yapılması gereken ise projelerin halk ile beraber yapılmasından geçmektedir.

Salihli örneği üzerinde olduğu gibi halka rağmen bir şeyler yapmak neredeyse imkansızdır.