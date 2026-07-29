Çağatay Güç duyurdu: '30 ilçe başkanımızla birlikte YENİ Parti'ye katılıyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden eski İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, düzenlediği basın toplantısında hem istifa gerekçelerini hem de kurulan YENİ Parti'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ağır bir ekonomik ve toplumsal krizden geçtiğini belirten Güç, iktidarı sert sözlerle eleştirdi ve İzmir örgütünün yeni siyasi oluşumda yer alacağını söyledi.

Milletin zor zamanlarda dayanışma ve mücadele iradesi gösterdiğini vurgulayan Çağatay Güç, "Çiftçimiz borç yüküyle arazisini satıyor, emeklimiz yaşamını sürdüremiyor, çalışanımız emeğinin karşılığını alamıyor. Gençlerimiz umutsuz, kadınlarımız güven ve adalet istiyor" dedi.

Yaşananların yalnızca ekonomik kriz olmadığını savunan Güç, "24 yılın sonunda her istediğini yapabilecek yetkiye sahip olan iktidar, ülkeyi büyük bir bataklığa ve iflasın içine sürükledi. Mesele sadece ekonomi değil; adalete duyulan güvenin, kurumlara olan inancın, liyakat anlayışının ve toplumsal dayanışmanın yok edilmesidir" diye konuştu.

"DEVLET KALIR, CUMHURİYET KALIR"

Devlet ile siyasi iktidarın birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Güç, "İktidar devlet değildir. Hükümetler gelir gider ama devlet kalır, millet kalır, Cumhuriyet kalır. Devlet hiçbir siyasi grubun mülkü değildir, milletin ortak çatısıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeniden güven duygusuna ihtiyaç duyduğunu belirten Çağatay Güç, "Birbirimize güvenmeye, adalete güvenmeye, kurumlarımıza güvenmeye ve çocuklarımızın geleceğine güvenmeye ihtiyacımız var" dedi.

"ÜLKEMİZİ BU İKTİDARDAN KURTARACAĞIZ"

YENİ Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel'e destek veren Güç, "Yanımızda umudumuzu büyüten, milletimizle kucaklaşan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel var. YENİ Parti, milletimizin umutlarıyla kuruldu. Emeklilerin heyecanı, kadınların azmi ve gençlerin çalışkanlığı bu partiyi kurdu" dedi.

YENİ Parti'nin hedefinin iktidar olduğunu söyleyen Güç, "Milletimizin iktidarı olacağız ve ülkemizi umutsuzluğa sürükleyen bu iktidardan kurtaracağız" diye konuştu.

"MESELE BİR SONRAKİ SEÇİM DEĞİL, BİR SONRAKİ NESİL"

Cumhuriyet, demokrasi ve bağımsızlığın gelecek kuşaklara daha güçlü bırakılması gerektiğini ifade eden Çağatay Güç, "Mesele yalnızca bir sonraki seçim değildir. Mesele bir sonraki nesildir. Mesele vatan, Cumhuriyet ve milletin bağımsızlığı meselesidir. Bugün vereceğimiz kararların sonuçlarını çocuklarımız yaşayacak" dedi.

"İZMİR YENİ PARTİ İÇİN HAZIR"

İzmir'in kurtuluşun ve kuruluşun şehri olduğunu belirten Güç, örgütün bugüne kadar Türkiye'ye örnek çalışmalar yaptığını söyledi. YENİ Parti'nin de aynı dayanışma anlayışıyla yoluna devam edeceğini ifade eden Çağatay Güç, "İzmir olarak çok güçlü ve sembol bir şehir olduğumuzu her aşamada gösterdik. YENİ Parti milletimizin kurdurduğu ve sahiplendiği bir partidir. Ülkemiz yeniden ayağa kalkacaktır" diye konuştu.

"30 İLÇE BAŞKANIMIZ CHP'DEN AYRILDI"

Yerelde yürütülen sürece ilişkin de bilgi veren Güç, "Bugün itibarıyla 30 ilçe başkanımızın tamamı, ilçe yönetimleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmıştır. Yeni partimize katılımlarını gerçekleştireceğiz" dedi.

Bu süreçte destek veren ilçe başkanlarına, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine ve örgüt temsilcilerine teşekkür eden Güç, "İzmir birlik içinde hareket ettiğini tüm Türkiye'ye gösterdi. Ortaya konulan bu irade, ülkeye olan inancın ve millete duyulan sevginin göstergesidir. İzmir il örgütü olarak bu tarihi süreci birlikte yürütmek bizler için büyük bir gurur olmuştur" ifadelerini kullandı.

"DÖRT BELEDİYE BAŞKANI PARTİDE KALACAK"

Parti içi temaslara ilişkin de konuşan Güç, son günlerde yaşanan yoğun süreç nedeniyle görüşmelerin aksadığını belirterek, "Son bir haftadır görüşemedik. Bu süreçlerden dolayı hepimiz yoğunlaştık. Bu hafta milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla görüşmelerimiz olacak" diye konuştu.

Belediye başkanlarının tutumuna ilişkin bilgi veren Çağatay Güç, sekiz belediye başkanıyla süreç hakkında değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Güç, "Sekiz belediye başkanımız ve meclis üyelerimizle süreci değerlendirdik. Dört belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını ifade etti. Diğer dört belediye başkanımız ise bu ayki meclis sürecinin ardından önümüzdeki ay yeniden değerlendirme yapılacağını söyledi. Meclis çoğunluğu konusunda sıkıntısı olmayan bir belediye başkanımız da istifa etti. Önümüzdeki hafta itibarıyla bu süreç netleşecek" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarıyla ilişkilerinin sürdüğünü belirten Çağatay Güç, "Ben bütün belediye başkanlarıyla çok iyi iletişim içerisindeyim. Hepimiz aynı dünya görüşüne sahip, aynı hedef doğrultusunda mücadele eden insanlarız. Belediye başkanlarımızın da CHP'ye yönelik yürütülen süreci kabul etmediklerini çok iyi biliyorum" dedi.

"ADALET SİSTEMİ TOPLUMUN VİCDANINI YARALIYOR"

Muhalif belediye başkanlarına yönelik adli süreçleri eleştiren Güç, gözaltı ve tutuklamalara şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bugün Türkiye'nin en sevilen belediye başkanlarından biri gözaltına alınabiliyor. Kaşı var, gözü var diye insanlar hukuk süreçlerine sevk ediliyor. Şu anda üç belediye başkanımız cezaevinde. Son olarak gözaltına alınıp ev hapsi verilen belediye başkanımızın daha sonra ev hapsi kaldırıldı. Bu süreçler, yapılan işlemlerin ne kadar dayanaksız olduğunu gösteriyor. Türkiye'de adalet sistemi çok kötü yönetiliyor ve toplumun vicdanını yaralıyor."

"TOPLUM DEĞİŞİM İSTİYOR"

YENİ Parti'nin kısa sürede toplumdan karşılık gördüğünü savunan Güç, "Anketler gösteriyor ki partimiz daha kurulduğu hafta yüzde 40'lara yaklaşan bir desteğe ulaştı. Toplumun yöneldiği bir liderlik ortaya çıktı. Bu mücadeleyi yalnızca genel başkanımız değil, halkımızla birlikte yürütüyoruz. Toplumda güçlü bir değişim isteği var ve bu değişim sandıkta gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

"MALİ DESTEK ÇAĞRISI YAPACAĞIZ"

Partinin mali yapısına ilişkin de açıklamalarda bulunan Çağatay Güç, resmi hesapların oluşturulmasının ardından yurttaşlara bağış çağrısı yapacaklarını söyledi.

Güç, "Bugüne kadar il başkanlığı olarak kendi imkanlarımızla süreci yürüttük. Bundan sonra resmi hesaplarımız açıldıktan sonra vatandaşlarımızdan ve partililerimizden destek isteyeceğiz. Seçim sürecinde mali desteğe ihtiyacımız olacak. Halkımızın bu desteği vereceğine inanıyoruz. Bu konuda herhangi bir kaygımız yok" dedi.

YENİ PARTİ'DEN DİSİPLİN TARTIŞMALARINA YANIT

Çağatay Güç, düzenlediği basın toplantısında disiplin süreçlerinden üye çalışmalarına, örgütlenmeden seçim hedeflerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Güç, geçmiş tartışmaları geride bıraktıklarını belirterek, partinin hedefinin toplumun her kesimine ulaşmak olduğunu söyledi.

İlçe başkanlarının disipline sevk edildiği yönündeki iddialara ilişkin soruları yanıtlayan Güç, kendisine herhangi bir tebligat ulaşmadığını ifade etti. Güç, "Bize herhangi bir tebligat gelmedi. Geçmişi artık geride bırakıyoruz. Bizim şu anda tek hedefimiz YENİ Parti'yi büyütmek. Geçmişle ilgili söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Halkla buluşmaya ve çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI SÜRECEK"

İlçe örgütlenmelerine ilişkin de konuşan Çağatay Güç, yönetimlerle birlikte ortak kararlar alacaklarını belirterek, ilçe başkanlıklarında çalışmaların kesintisiz devam edeceğini söyledi. Partiye ilişkin hazırlıkların sürdüğünü dile getiren Güç, genel merkezden gelecek program doğrultusunda çalışmaların hız kazanacağını ifade etti.

Üye kayıtlarının yoğun ilgi gördüğünü belirten Güç, İzmir'de önemli bir potansiyel bulunduğunu söyledi. Güç, "İlk süreçte üye kayıtlarını almaya başladık. İzmir'de çok ciddi bir potansiyel var. Örgütlerimizden ve vatandaşlarımızdan çok güçlü bir ilgi görüyoruz. Sahada daha önce hissetmediğimiz bir enerjiyi hissediyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ YÜZDE 50'NİN ÜZERİNE ÇIKMAK"

Partinin seçim hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güç, "Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi taban oyumuzun güçlü olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki hedefimiz yüzde 50'nin üzerine çıkmak. İzmir'de de örgütümüzü büyüterek çok daha fazla üyeye ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti'nin kapsayıcı bir anlayış benimsediğini vurgulayan Güç, "Toplumun tüm kesimlerine açık bir partiyiz. Tüm demokratlara kapımız açık. Daha geniş kitlelerle diyalog kuran, ülkeyi daha ileriye taşıyacak, daha kapsayıcı bir yapı oluşturacağız. Çalışmalarımızı da bu anlayış doğrultusunda sürdüreceğiz" dedi.

DİKKAT ÇEKEN 'CEMİL TUGAY' AÇIKLAMASI

Tugay’ın AKP'ye geçeceği iddialarıyla ilgili geçmiş açıklamalarını hatırlatan Güç, “Cemil Başkan ‘yeni parti kurulduğunda katılacağım’ dedi, kendi demeçleri bizim için esastır. Çıkan dedikodular doğru mu değil biz bilemeyiz, Cemil başkanı yakından tanıyorum cumhuriyetçi, Atatürkçü güçlü bir belediye başkanı, doğru kararı vereceğine inanıyorum. Son 1 haftadır iletişimimiz olmadı yoğunluğumuz var, bu hafta görüşürüz” dedi.