Çağatay Güç: 'Koltuk sevdalılarıyla aynı yolda yürümeyeceğim'

Mutlak Butlan MYK'sı CHP İzmir'in seçilmiş İl Başkanı Çağatay Güç'ü kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti. Güç, söz konusu kararı tanımadığını belirterek, "Biz zaten kendilerini tanımıyoruz ki bizi ihraca sevk ediyorlar" dedi. Sürecin hukuki zeminde sonuçlanacağına inandığını ifade eden Güç, "Hiçbir zaman koltuk sevdalılarıyla aynı yolda yürümeyeceğim" dedi.

Disipline sevk kararını değerlendiren Güç, "Bu sürecin doğru gittiğinin göstergesi. Benim ve Cumhuriyet Halk Partili gerçek temsilcilerin tanımadığı, bu süreci asla kabul etmediği bir yapı söz konusu. Toplumun tamamı da bu kişilerin AKP'nin temsilciliğini yaptığını görüyor" dedi.

Kendisi hakkında ihraç süreci başlatılmasına tepki gösteren Güç, "İhaca sevk edeceklermiş. Biz zaten kendilerini tanımıyoruz ki bizi ihraca sevk ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"YARGITAY'DAN ADALET BEKLİYORUZ"

Sürece ilişkin hukuki beklentilerini de dile getiren Güç, "Hâlâ adalet duygusuna inanıyoruz. Yargıtay'dan bu işin döneceğine inanıyoruz. Dönmediği takdirde de genel başkanımız Özgür Özel'in ifade ettiği gibi yeni bir yol açılarak sürecin yürütüleceğine inanıyoruz. Artık bu sürece doğru evriliyoruz" diye konuştu.

"KOLTUK SEVDALILARIYLA AYNI YOLDA YÜRÜMEM"

CHP'nin mutlak butlan sözcüsü Müslim Sarı tarafından kendisi için kullanılan "arkadaşım" ifadesine de tepki gösteren Güç, "Ben onların arkadaşı olmadım. Asla o tarz insanların arkadaşı olmadım, olmayacağım. Hiçbir zaman koltuk sevdalılarıyla aynı yolda yürümeyeceğim" dedi.

Mücadelesini kişisel çıkarlar için vermediğini vurgulayan Güç, "Ben ülkesini, vatanını, memleketini seven, gençlerini seven, kadınlarına saygı duyan, hiçbir zaman kişisel çıkarlarını düşünmeyen, sadece toplumsal çıkarları gözeten bu ülkenin bir evladıyım" ifadelerini kullandı.

"BU KARARDAN GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUM"

Disipline sevk edilmesine ilişkin ise Güç, "Bu karar, bizim açımızdan doğru yolda olduğumuzun ve mücadelemizin haklılığının bir göstergesidir. O yüzden bu olaydan dolayı gerçekten gurur duyuyorum ve mutluluk duyuyorum." diye konuştu.