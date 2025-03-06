Çakmakla oynayan çocuk, evi ateşe verdi
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çakmakla oynayan bir çocuk, iki katlı evin alevlere teslim olmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Mahallesi Konak Sokak’ta bulunan H.D.’ye ait iki katlı evde, çakmakla oynayan bir çocuğun neden olduğu yangın paniğe neden oldu.
Evde çıkan alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
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