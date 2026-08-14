Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, milletvekillerinin önergeleri karşısındaki tutumu dikkat çekti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milletvekillerinden gelen çok sayıda soru önergesine süresi geçtikten sonra yanıt verdi. Ancak gelen yanıtlarda milletvekillerinin soruları karşılık bulmadı. Bazı soru önergelerinden örnekler şöyle:

Kamudaki yaklaşık 900 bin taşeron işçi 2018 yılında kadroya alındı. Ancak başta KİT’ler olmak üzere bazı kurumlardaki yaklaşık 70 bin işçi ise kapsam dışında bıkakıldı. Bu işçilerin sayısının şu anda 100 bine yakın olduğu belirtiliyor. Bakan Işıkhan’a, kapsam dışında kalan bu işçilerin ne zaman kadroya alınacağı soruldu. Ancak Bakan Işıkhan ise daha önce kadroya alınan işçileri anımsattı. Kapsam dışında bırakılan işçilerle ilgili hiçbir bilgi vermedi.

TEKSTİLDEKİ DARALMA

En önemli üretim ve ihracat alanlarından biri olan tekstil ve hazır giyim sektörünün son yıllarda ciddi bir daralma sürecine girdiğine dikkat çekilerek, son 5 yılda tekstil ve hazır giyim sektöründe çalışan sigortalı işçi sayısının kaç olduğu, son 3 yılda tekstil ve hazır giyim sektöründe kaç işçinin işten çıkarıldığı soruldu. Bakan Işıkhan ise yanıtında, bu sektörlerde kaç işçinin çalıştığı, son 3 yılda kaç işçinin işini kaybettiği hakkında bilgi vermedi. Ulusal İstihdam Stratejisi ile destek programlarını anlattı. İŞKUR’un sitesine yönlendirme yapıldı.

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLER

İşsizliğin özellikle gençler ve üniversite mezunları arasında önemli bir toplumsal sorun olduğuna dikkat çekilerek, son 5 yılda üniversite mezunu işsiz sayısının kaç olduğu, işsiz üniversite mezunlarının lisans, ön lisans ve lisansüstü eğitim durumlarına göre dağılımı soruldu. Bakan Işıkhan ise, istihdamı artırmak için yapılan uygulamaları anlattı. Üniversite mezunu işsizler hakkında ise bilgi verilmedi. İŞKUR’un sitesine yönlendirme yapıldı.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

Çocuk işçiliğine dikkat çekilerek, bakanlığın verilerine göre 2020 ile 2026 yılları arasında 18 yaş altı çalışan çocuk sayısının yıllar itibariyle kaç olduğu, bunların sektörlere ve yaş gruplarına göre dağılımı soruldu. Bakan Işıkhan’ın yanıtında ise, çocuk işçiliği konusunda yapılan çalışmalar anlatıldı. Sayı verilmedi. Yanıtta, sektörlere ve yaş gruplarına göre dağılım hakkında da bilgi yer almadı. TÜİK’in sitesine yönlendirme yapıldı. Geçen yıl kaç çocuk işçinin yaşamını yitirdiği soruldu. Işıkhan’ın yanıtında ise, işyerlerinin nasıl teftiş edildiği hakkında bilgi verildi.

ASGARİ ÜCRET

Türkiye’de çalışma yaşamındaki sorunlara işaret edilerek son bir yılda toplu işten çıkarma, iş bırakma, grev vb. kaç eylem gerçekleştiği soruldu. Yılın ikinci yarısında asgari ücrete zam olup olmayacağı hakkında bilgi istendi. Ancak yanıtta ise asgari ücretin belirlenme süreci hakkında bilgi verilmekle yetinildi. Yanıtta, işten çıkarmalar, grevler hakkında bilgi yer almadı.

MESEM İDDİALARI

MESEM kapsamında çalışan çocukların günlük çalışma sürelerinin 10-12 saat ve üzeri olduğu iddialarına dikkat çekilerek bu iddiaların bakanlık tarafından araştırılıp araştırılmadığı soruldu. Bu konuda yapılan denetimlerin sonuçları hakkında bilgi istendi. MESEM kapsamındaki işyerlerinde meydana gelen iş kazalarının sayısı ve türleri, çocukların mesleki eğitim yerine angarya işlerde çalıştırıldığı iddiaları da soruldu. Işıkhan’ın yanıtında ise mobbing ile mücadele, teftiş programları hakkında mevzuatta yer alan bilgiler aktarıldı. Mesleki eğitim kapsamında çırak ve stajyer bulunduran tüm işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine rehberlik etmek için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmelerine olanak sağlandığı, söz konusu uygulamanın takibinin ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerine getirildiği belirtildi.