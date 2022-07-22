Çalkaya: Kadınlar için üzerimize düşen görevi yapıyoruz

22 Temmuz 2022 Cuma, 06:41

Balçova Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda sağlamak adına İzmir’deki hak temelli sivil toplum örgütleri, odalar ve derneklerin katıldığı bir çalıştay düzenledi.

Çalıştayda Balçova Belediyesi’nin yaptığı hizmetleri sunum eşliğinde anlatan Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Cinsiyet eşitliği dediğimiz ama ülkemizde kadın aleyhine var olan eşitsizliği gidermek zorundayız. Biz de hayatın her alanında var olan cinsiyet eşitliğini sağlamak için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun için bir eylem planı hazırlamaya başladık. Yıllardır kadınlara başta olmak üzere toplumun tüm dezavantajlı bireylerine verdiğimiz hizmetleri bu eylem planı ile daha kurumsal hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ilerlerken toplumun ve demokrasinin dinamiği olan oda, sivil toplum örgütü ve derneklerin görüşlerine de yer vermek istedik” diye konuştu.