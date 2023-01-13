Cami cemaatinin topladığı 8 bin liranın çalındığı iddiası

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 17:53

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 18:07

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’ndeki Cürcürler Kelanderhane Camii’nde meydana geldi.

İddiaya göre, cuma namazı sonrası cami cemaatinin yardım için topladığı para, imam odasındaki kasaya konuldu.

İmamın odasında olmadığı sırada camiye hırsızlık için giren kimliği belirsiz kişiler, kasadaki 8 bin lirayı çaldı. Hırsızlığı fark eden cami imamı, polise başvurdu.

Camiye gelen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.