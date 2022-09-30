'Cami inşaatında' tartışmada 1 işçi bacağından vuruldu
Bursa’da, cami yapımında çalışan bir işçi, inşaat alanında tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla 2 bacağından vuruldu. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Merkez Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi’nde, 29 Eylül Perşembe günü saat 22.00 sıralarında; 6’ncı Bülbül Sokak’ta bulunan bir caminin yapımında çalışan işçi, inşaat alanında tartıştığı kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla 2 bacağından vurularak yaralandı.
ATEŞ EDİP KAÇTI
İnşaat işçisi kanlar içinde yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İnşaatta bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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