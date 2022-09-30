'Cami inşaatında' tartışmada 1 işçi bacağından vuruldu

30 Eylül 2022 Cuma, 06:50

Merkez Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi’nde, 29 Eylül Perşembe günü saat 22.00 sıralarında; 6’ncı Bülbül Sokak’ta bulunan bir caminin yapımında çalışan işçi, inşaat alanında tartıştığı kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla 2 bacağından vurularak yaralandı.

ATEŞ EDİP KAÇTI

İnşaat işçisi kanlar içinde yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İnşaatta bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.