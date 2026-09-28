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Camide havaya ateş açtı: 2 kişi gözaltına alındı

Camide havaya ateş açtı: 2 kişi gözaltına alındı

28.09.2026 23:25:00
Güncellenme:
DHA
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Camide havaya ateş açtı: 2 kişi gözaltına alındı

Eyüpsultan Camii'nde çıkan kavgada silahla havaya ateş açan A.M.Ç. (41) ile tartıştığı S.A.(38) gözaltına alındı.
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Olay, saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Camii'nde meydana geldi.

İddiaya göre, yatsı namazı sırasında A.M.Ç. ile S.A. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Silahını çıkaran A.M.Ç. havaya 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, silahla havaya ateş açan A.M.Ç. (41) ile tartıştığı S.A.'yı (38) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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