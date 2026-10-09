Camide hırsızlık: 5 bin euro, 3 bin dolar ve 5 bin Suudi riyali çaldı!

Olay, 4 Ekim’de Kocatepe Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi.

Bir kişinin çantasında bulunan 5 bin euro, 3 bin dolar ve 5 bin Suudi riyali çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 24 iş yerinin toplam 620 dakikalık güvenlik kamerası kaydını inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği E.Ş. olarak belirlenen şüpheli, Esenler’deki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

EVDE RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Evde yapılan aramada 2 bin euro, 190 Suudi riyali, 14 bin 200 lira, 2 cep telefonu, akıllı saat, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen ruhsatsız tabancanın Y.B. isimli kadına ait olduğu belirlendi. Evde bulunan Y.B. de gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.B. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelinin camide yaptığı hırsızlık ile olayın ardından sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.