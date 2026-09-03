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Camideki görüntü sosyal medyada infiale neden olmuştu… Kediyi tekmeleyen şüpheli serbest bırakıldı

Camideki görüntü sosyal medyada infiale neden olmuştu… Kediyi tekmeleyen şüpheli serbest bırakıldı

3.09.2026 19:51:00
Güncellenme:
AA
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Camideki görüntü sosyal medyada infiale neden olmuştu… Kediyi tekmeleyen şüpheli serbest bırakıldı

Erzurum’da camide namaz kılarken kediyi tekmelediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gözaltına alınan şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Erzurum'da, bir camide cemaatle namaz kılarken kediyi tekmelediği görüntülerin paylaşılması üzerine resen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Başsavcılığın açıklamasında, kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yapılması gereği hasıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya mecralarında 'Erzurum'da bir camide cemaatte bir kişinin namaz kılarken kediyi tekmelediği' şeklinde yer alan görüntülere ilişkin olarak, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımızca Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir."

ADLİ SÜREÇ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #Cami #Kedi #gözaltı