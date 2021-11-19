Çamlı: Aşılama oranları hızı düşüyor

19 Kasım 2021 Cuma, 07:47

Kış aylarına sayılı günler kala pandemideki tablo beşinci dalga tartışmalarını da beraberinde getirdi. Dördüncü pikin halen sürdüğünü ifade eden ve yüksek vaka sayıları ile vefat oranlarına dikkat çeken İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, “Bilimsel görüşler kışla birlikte vaka oranlarının daha da artışa geçeceğini gösteriyor. Aşılamada hedefleri tutturamadık. Toplumsal bağışıklık için yüzde 60’ın altındaki aşılama oranının yüzde 85’e çıkması lazım” diye konuştu.

ÖNLEMLER UNUTULDU

İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı, “Sağlık sistemin kilitlendiğini söyleyemeyiz, ancak Covid-19 hastaları için ayrılan servisler ve yoğun bakımlar genel olarak dolu. İhtiyaç arttığı takdirde yeni yoğun bakımlar açılacak. Sağlık sistemi mevcut durumu karşılayabilecek kapasitede. Ancak gidişata baktığımızda salgın bir türlü kontrol altına alınamıyor, vaka sayıları aynı. Uzamış bir dördüncü pik yaşıyoruz. Vaka sayıları haftalardır 23-25 bin, vefat sayıları ise ortalama 200 civarında. Önümüzdeki süreçte, özellikle kış aylarının da gelmesiyle birlikte bilim insanlarının vaka sayılarının artacağına dair bir görüşü var. Sokaklara baktığımızda pandemi kurallarına eskisi kadar sık uyulmadığını, insanların maskeye, fiziksel mesafeye dikkat etmediklerini görüyoruz. Bu durum bizleri kaygılandırıyor. Aşı olsak bile bunlara uymamız gerekiyor” dedi.

Çamlı, aşılama oranları ve üçüncü doz aşılamayla ilgili olarak da şunları söyledi: “Açıklanan aşılanma oranları gerçekleri tam anlamıyla yansıtmıyor. Çünkü bahsedilen yüzde 80’lerdeki iki doz aşılanma oranına 18 yaş altı vatandaşlarımız dahil edilmiyor. Bu rakam 18 yaş üstü için geçerli. Dünyada tüm toplum hesaplanarak bu oran açıklanıyor. Bugün 12 yaş üstüne aşılama başlattık. Gerçek anlamda bir hesaplama yapılacak olursa bu rakam yüzde 60’lar seviyesindedir. İki doz Sinovac aşısı olan ve üçüncü doz aşısını yaptırmayanları da elediğimizde toplum bağışıklığı oranının yüzde 60’ların da altında kaldığını söyleyebiliriz. Bizim etkili bir toplum bağışıklığına ulaşabilmemiz için bu seviyenin yüzde 85’lere çıkması gerekiyor. Buna yaklaşamadık, aşılama oranları da gittikçe düşüyor. Haziran ayında günde ortalama 1-1.5 milyon doz aşı yapılırken şimdi bu sayı 150 bin civarına indi. Aşı tedirginliği yaşayan vatandaşları halen ikna edemedik. Aşılama çok yavaşladı ve ilerlemiyor. Bilimsel açıklamalar üçüncü doz aşılamanın gerekliliğini ortaya koydu. Aşıların tam anlamı ile koruma sağlayabilmesi için üçüncü doz aşısı gelenlerin mutlaka yaptırması lazım.”