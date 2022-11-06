Çamlıca Kulesi'nde vinçten parça düştü, hasar oluştu
İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde, bakım sonrasında vinçten parçaların düşmesi sonucu hasar meydana geldi.
Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nde, dün akşam yapılan bakım sonrasında vinçten parçalar düştü. Kulenin dış cephesinde hasar meydana geldi.
Olayla ilgili kulenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir. Tüm operasyonlarımız yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetimiz olağan şekilde devam etmektedir. Dış cephede oluşan yüzeysel hasar en kısa sürede giderilene kadar Çamlıca Kulesi ziyaretçi kabul edemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir.— Çamlıca Kulesi (@camlicakule) November 6, 2022
Tüm operasyonlarımız yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmamıştır.
Video Haberler
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüm yurtta etkili olacak!
- 'Şık olmayan’ görevden alma
- Mansur Yavaş, Erdoğan sloganına karşılık verdi!
- Bir madende daha patlama!
- Ekrem İmamoğlu'nu hedef alayım derken...
- Cübbeli'den İTO provokasyonu
- AKP'den dikkat çeken 'HDP ziyareti' çıkışı
- Selahattin Demirtaş'tan 4 sorulu anket
- 'Burnunuzdan fitil fitil getirene kadar...'
- 'Dokunulmazlıkları kaldırılsın' çağrısı