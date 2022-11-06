Çamlıca Kulesi'nde vinçten parça düştü, hasar oluştu

İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde, bakım sonrasında vinçten parçaların düşmesi sonucu hasar meydana geldi.

İHA
06 Kasım 2022 Pazar, 13:47
Çamlıca Kulesi'nde vinçten parça düştü, hasar oluştu
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Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nde, dün akşam yapılan bakım sonrasında vinçten parçalar düştü. Kulenin dış cephesinde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili kulenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir. Tüm operasyonlarımız yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetimiz olağan şekilde devam etmektedir. Dış cephede oluşan yüzeysel hasar en kısa sürede giderilene kadar Çamlıca Kulesi ziyaretçi kabul edemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi. 

Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. 


Çamlıca Kulesi hasar Üsküdar

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