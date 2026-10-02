Can Atalay 24 saatlik açlık grevini sonlandırdı

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, 1 Ekim'de başladığı 24 saatlik açlık grevini tamamladığını duyurdu.

Atalay, 2 Ekim'de yayımladığı mesajında kendisine destek verenlere teşekkür etti.

“24 SAATLİK AÇLIK GREVİNİ BİTİRİYORUM”

Atalay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Emekçilerin, yoksulların, bilcümle halkımızın, adalete aç olanların duyulmayan sesini duyurmak ve Anayasa’ya uyulması, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması, görevimi yapmamın önündeki engelin kaldırılması için TBMM’nin yeni yasama yılının başlangıcı vesilesiyle yaptığım 24 saatlik açlık grevini bitiriyorum.

Sesime ses katarak eylemime destek veren, adalet talebini yükselten ve yanımda olduğunu belirten tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dün Soma’da yaşamını yitiren maden işçilerini saygıyla anıyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan işçilere ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Emekçilerin, yoksulların, bilcümle halkımızın, adalete aç olanların duyulmayan sesini duyurmak ve Anayasa’ya uyulması, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması, görevimi yapmamın önündeki engelin kaldırılması için TBMM’nin yeni yasama yılının başlangıcı vesilesiyle yaptığım 24… https://t.co/RuJGJrmnOL — can atalay (@CanAtalay1) October 2, 2026

NEDEN AÇLIK GREVİNE BAŞLAMIŞTI?

Atalay, TBMM'nin 28'inci Dönem 5'inci Yasama Yılı'nın başladığı 1 Ekim'de 24 saatlik açlık grevine başlamıştı.

Eylemin gerekçesini Hatay'ın temsil hakkı, AYM kararlarının uygulanması ve milletvekilliği görevini yerine getirmesinin önündeki engellerin kaldırılması olarak açıklamıştı

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verilmişti:

“TBMM’nin açıldığı, yeni yasama döneminin başladığı bugün, Hatay halkının gasp edilen temsil hakkını savunmak ve emekçilerin, yoksulların duyulmayan sesini duyurmak üzere Seçilmiş Hatay Milletvekilimiz Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başlamıştır. Haklarımızı, ülkemizi ve geleceğimizi birlikte kazanacağız.”

TBMM’nin açıldığı, yeni yasama döneminin başladığı bugün, Hatay halkının gasbedilen temsil hakkını savunmak ve emekçilerin, yoksulların duyulmayan sesini duyurmak üzere Seçilmiş Hatay Milletvekilimiz Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başlamıştır.



Haklarımızı, ülkemizi ve… pic.twitter.com/wltHs4BXOg — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) October 1, 2026

“ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR”

Atalay, eyleme başlarken yaptığı açıklamada yaşananlara sessiz kalmayacağını belirterek şunları söylemişti:

“Susmayacağım. Hatay halkı beni, kendisi adına söz söylemem ve hesap sormam için seçti. O görevden vazgeçmeyeceğim. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır.”

NE OLMUŞTU?

Atalay, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış, cezaevindeyken 14 Mayıs 2023 seçimlerinde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilmişti.

Anayasa Mahkemesi daha sonra Atalay'ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermişti.

Atalay'ın milletvekilliği, Yargıtay kararının 30 Ocak 2024'te TBMM Genel Kurulu'nda okunmasının ardından düşürülmüştü. AYM ise daha sonraki kararında, milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemin Anayasa'nın 84. maddesinin ilgili hükümlerine aykırı olduğunu ve bu nedenle söz konusu işlemin “yok hükmünde” olduğunu belirtmişti.

Atalay da açlık grevine başlarken AYM kararlarının uygulanmasını ve milletvekilliği görevini yerine getirmesinin önündeki engelin kaldırılmasını talep etmişti.