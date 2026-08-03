Can Atalay'ın yaşamını anlatan belgesel gösterime açıldı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gezi Parkı Davası hükümlüsü Can Atalay'ın çocukluk yıllarından avukatlık hayatına, emek ve hak mücadelelerine uzanan yaşam öyküsünün anlatıldığı belgesel YouTube'da yayımlandı.

Yurtiçinde ve yurtdışında gösterime giren belgeselin YouTube linkini paylaşan Atalay, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Belgesel'e emeği geçen herkese; Can Atalay'ın arkadaşlarına, onların adına yapımcılığı üstlenen ve

yurtiçinde ve yurtdışıda 48 gösterime belgeseli bizzat ulaştıran Av.Kemal Aytaç abime, yönetmen Zeynep Erpamir ve Volkan Evcim'e, belgesele sesini katan sevgili yoldaşım Barış Atay'a, gösterimi için emek harcayan, zaman ayırıp izleyen,

"TÜM DOSTLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

destek veren katkı sunan tüm dostlara teşekkür ederim.

Filmi aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz."