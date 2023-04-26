Can Tanrıyar gözaltına alındı!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 18:40

Güncelleme: 26.04.2023 - 19:35

Uçankuş TV ve internet sitesinin sahibi Can Tanrıyar’ın gözaltına alındığı öne sürüldü. Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Can Tanrıyar’ın İstanbul Emniyeti Organize Şube ekiplerince gözaltına alındığını iddia etti. Dündar, suçlamaya ilişkin olarak ise "Kendisiyle ilgili "tehdit-şantaj" konulu suç duyurusu nedeniyle gözaltına alındığı öne sürüldü" dedi.

'SERDAR AKİNAN' İDDİASI

Gazeteci Serdar Akinan, 14 farklı suçtan sabıka kaydı ortaya çıkan ve Youtube’da çektiği videolarla bir anda gündeme gelen Muhammed Yakut’un arkasında Can Tanrıyar'ın olduğunu iddia etmişti. Akinan, Yakut'un iddialarıyla ilgili videosuna yanıt verirken, Can Tanrıyar'ın kendisini tehdit ettiğini ileri sürmüştü.

Tanrıyar'ın Yakut'un videoları ile ilgili gözaltına alındığı iddia ediliyor.