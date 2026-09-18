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Çanakkale açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Çanakkale açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

18.09.2026 11:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çanakkale açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Eğriboz Adası yakınlarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin Çanakkale Gökçeada'ya 238.91 kilometre mesafede olduğu ve yerin 5.46 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, merkez üssü Ege Denizi'nde Eğriboz Adası olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 09.42 sıralarında yaşanan depremin Çanakkale Gökçeada'ya 238.91 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

Öte yandan depremin yerin 5.46 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.

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