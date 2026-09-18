Çanakkale açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, merkez üssü Ege Denizi'nde Eğriboz Adası olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 09.42 sıralarında yaşanan depremin Çanakkale Gökçeada'ya 238.91 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.
Öte yandan depremin yerin 5.46 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 18, 2026
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [238.91 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2026-09-18
Saat:09:42:06 TSİ
Enlem:38.96983 N
Boylam:23.36183 E
Derinlik:5.46 km
Detay:https://t.co/oOrIxhc4Q2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi