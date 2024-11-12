Çanakkale Boğazı, gemilere tek yönlü kapatıldı!

Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:32

Güncelleme: 12.11.2024 - 15:32

İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişliğinde, yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki 'Transocean Barents' adlı petrol platformu Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na saat 10.00 sıralarında giriş yaptı.

Platform, saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yol alan gemiye güvenlik gerekçesiyle boğazı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-3, Kurtarma-4, Kurtarma-14, Kurtarma-15, Kurtarma-17 ve 'Türkeli' römorkörleri eşlik etti.

Öte yandan, Çanakkale Boğaz trafiği kuzeyden güneye saat 04.30 ile 17.30 arasında tek yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.