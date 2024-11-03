Çanakkale Boğazı için 10 knot talimatı: Geçişler kapatıldı!
Çanakkale Boğazı, kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı’nda etkili olan kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
Saat 16.00 itibarıyla Çanakkale Boğazı kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Etiketler: #Çanakkale Boğazı #gemi #Rüzgar
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