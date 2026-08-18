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Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası

18.08.2026 13:02:00
Güncellenme:
DHA
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Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan 142 metre uzunluğundaki genel kargo gemisi yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.
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Mersin’den Yalova’ya giden Tanzanya bayraklı 142 metre uzunluğundaki ’KAPITAN SHYRIAGIN’ isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı’nda Sarıçay önlerinde makine arızası yaptı.

Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-1’ ve ’Kurtarma-17’ römorkörü sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi. Gemi römorkörler tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası’na demirletildi.

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