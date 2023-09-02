Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına yanaştırıldı.

AA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 08:29
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı
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Boğazda seyir halindeki 7 metrelik özel teknenin makineleri, Kepez mevkisi önlerinde arızalandı.

Sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

BARINAĞA YANAŞTIRILDI

4 kişinin bulunduğu tekne yedeklenerek arızanın giderilmesi için Sarıçay'daki balıkçı barınağına yanaştırıldı.


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