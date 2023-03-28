Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı
Çanakkale Boğazı’ndan geçen Togo bayraklı 81 metre uzunluğundaki ‘RAYAN’ isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, römorkör refakati eşliğinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek, demirletildi.
İskenderun’dan Romanya’ya giden, 81 metre uzunluğundaki ‘RAYAN’ isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı güney girişi açıklarında makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-3’ römorkörü sevk edildi.
Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.
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